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В Роскачестве рассказали, как защититься от укусов клещей
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роскачество, общество

В Роскачестве рассказали, как защититься от укусов клещей

08:27 15.06.2020 (обновлено: 11:31 15.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка клещей для анализа в лаборатории
Подготовка клещей для анализа в лаборатории
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подготовка клещей для анализа в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пик активности клещей приходится на июнь, следствием их укусов могут стать тяжелые вирусные болезни, прежде всего — клещевой энцефалит, рекомендации о том, как предохранить себя и близких от опасности, приводятся в материале Роскачества.
Чтобы снять клеща, лучше обратиться в травматологический пункт, самостоятельно это можно сделать пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами: захватывать клеща — осторожно и ближе к ротовому аппарату, а пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата тело насекомого нужно повернуть вокруг оси и извлечь, место укуса — продезинфицировать, а черную точку на месте укуса (ротовой аппарат клеща) смазать йодом.
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Не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации может быть проведена и серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Между тем вакцинированный человек остается беззащитным перед другими инфекциями; если заметили укус, а клеща не нашли, то через три недели нужно сдать анализ на антитела к боррелиям, предупреждают эксперты.
Роскачество напоминает, что с одежды клещей можно удалить при помощи клейкой ленты, но смывать их водой бесполезно: они могут выживать в течение трех недель. Клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности, поэтому особенно активны после дождя.
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"Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. <…> Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыне прицепился всего один клещ", — приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабуры.

Она напомнила, что впивается в тело клещ безболезненно, поскольку в его слюне есть анальгетик и "цемент", а на ротовой полости — крючки, расположенные против движения, из-за которых его трудно вытащить из кожного покрова.
Клещи любят теплые и влажные места, кроме того, их легче увидеть на светлой одежде. Хороший способ защиты — антиклещевые спреи или лосьоны, но и в этом случае обязательно надо проверять и одежду, и кожу. Чтобы провести антиклещевую обработку земли, можно обратиться в службу акарицидной обработки, указывают эксперты.
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