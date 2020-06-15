В Роскачестве рассказали, как защититься от укусов клещей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пик активности клещей приходится на июнь, следствием их укусов могут стать тяжелые вирусные болезни, прежде всего — клещевой энцефалит, рекомендации о том, как предохранить себя и близких от опасности, приводятся в материале Пик активности клещей приходится на июнь, следствием их укусов могут стать тяжелые вирусные болезни, прежде всего — клещевой энцефалит, рекомендации о том, как предохранить себя и близких от опасности, приводятся в материале Роскачества

Чтобы снять клеща, лучше обратиться в травматологический пункт, самостоятельно это можно сделать пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами: захватывать клеща — осторожно и ближе к ротовому аппарату, а пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата тело насекомого нужно повернуть вокруг оси и извлечь, место укуса — продезинфицировать, а черную точку на месте укуса (ротовой аппарат клеща) смазать йодом.

Не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации может быть проведена и серопрофилактика — введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Между тем вакцинированный человек остается беззащитным перед другими инфекциями; если заметили укус, а клеща не нашли, то через три недели нужно сдать анализ на антитела к боррелиям, предупреждают эксперты.

Роскачество напоминает, что с одежды клещей можно удалить при помощи клейкой ленты, но смывать их водой бесполезно: они могут выживать в течение трех недель. Клещи не любят жару, но нуждаются в тепле и высокой влажности, поэтому особенно активны после дождя.

"Когда выезжаете на пикник, возьмите с собой белую простыню. <…> Если вы выбрали себе место для отдыха, проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыне прицепился всего один клещ", — приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабуры.

Она напомнила, что впивается в тело клещ безболезненно, поскольку в его слюне есть анальгетик и "цемент", а на ротовой полости — крючки, расположенные против движения, из-за которых его трудно вытащить из кожного покрова.