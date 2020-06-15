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Московские спасатели получили новейшую технику и снаряжение
2020-06-15T08:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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Московские спасатели получили новейшую технику и снаряжение

08:27 15.06.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовКатера у причала спасательной станции "Серебряный бор"
Катера у причала спасательной станции Серебряный бор
© РИА Новости / Антон Денисов
Катера у причала спасательной станции "Серебряный бор". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах получили новейшую технику и снаряжение, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"На всех поисково-спасательных станциях получены новые гидрокомбинезоны сухого типа, которые прекрасно подходят для длительной работы в воде, современные водолазные телефонные станции. Также приобрели новейший эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, способный работать на глубинах до 200 метров", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Отмечается, что новый эхолот предназначен для визуализации подводных объектов и дает возможность построения рельефа дна в режиме 3D.
"С его помощью можно получить данные о глубинах, координатах и рельефе дна, построить до 100 различных маршрутов и 3 тысячи путевых точек движения спасательного судна. Кроме того, эхолот имеет функции отображения температуры воды и воздуха, сигнализации о глубине и мелководье, а также может сообщить о человеке за бортом судна", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Московская городская поисково-спасательная служба на воде
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Уточняется, что портативный водолазный телеуправляемый аппарат - фактически подводный робот.
"Он может ходить под водой и оснащен двумя цифровыми видеокамерами, а также лазерными целеуказателями, которые позволяют оценивать габариты предметов. Кроме того, аппарат укомплектован выносным 3D компасом, различными датчиками и подвижным манипулятором для захвата предметов под водой. Все полученное оборудование и снаряжение позволит спасателям и водолазам оперативно оказывать помощь и решать задачи на акватории столицы", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
Сообщается, что новые гидрокомбинезоны сухого типа "Байкал" изготовлены из специального материала неопрен толщиной 6 миллиметров с внешним дублированием. Он препятствует проникновению воды. На коленях и локтях костюмы армированы износостойким и высокопрочным материалом типа "кевлар". Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах получено 180 таких комбинезонов. Приобретенные современные водолазные телефонные станции обеспечивают водолазный спуск и дуплексную телефонную конференцсвязь руководителя и двух работающих водолазов. Станция имеет 4 канала - два для водолазов, один для руководителя спусков и один для выносного громкоговорителя.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
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