Московские спасатели получили новейшую технику и снаряжение

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах получили новейшую технику и снаряжение, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах получили новейшую технику и снаряжение, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

"На всех поисково-спасательных станциях получены новые гидрокомбинезоны сухого типа, которые прекрасно подходят для длительной работы в воде, современные водолазные телефонные станции. Также приобрели новейший эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, способный работать на глубинах до 200 метров", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Отмечается, что новый эхолот предназначен для визуализации подводных объектов и дает возможность построения рельефа дна в режиме 3D.

"С его помощью можно получить данные о глубинах, координатах и рельефе дна, построить до 100 различных маршрутов и 3 тысячи путевых точек движения спасательного судна. Кроме того, эхолот имеет функции отображения температуры воды и воздуха, сигнализации о глубине и мелководье, а также может сообщить о человеке за бортом судна", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Уточняется, что портативный водолазный телеуправляемый аппарат - фактически подводный робот.

"Он может ходить под водой и оснащен двумя цифровыми видеокамерами, а также лазерными целеуказателями, которые позволяют оценивать габариты предметов. Кроме того, аппарат укомплектован выносным 3D компасом, различными датчиками и подвижным манипулятором для захвата предметов под водой. Все полученное оборудование и снаряжение позволит спасателям и водолазам оперативно оказывать помощь и решать задачи на акватории столицы", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.