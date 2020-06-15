У жителя Красноярского края нашли более четырех тысяч бутылок со спиртом

КРАСНОЯРСК, 15 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижеингашском районе Красноярского края задержали водителя, перевозившего в тайнике грузовика более четырех тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью на сумму свыше 13,5 миллиона рублей, сообщает краевой главк ГУ МВД.
По его данным, автомобиль остановили в ходе оперативных мероприятий на автодороге "Сибирь". По данным главка, водитель сообщил, что перевозит модульную компрессорную станцию. При осмотре прицепа грузовика было обнаружено, что двери бокса, где должна находиться станция, являются муляжом, а за ним — тайник с алкогольной продукцией. Выяснилось, что подозреваемый перевозил товар без сопроводительных документов и соответствующей лицензии.
"Сотрудниками полиции изъято свыше четырех тысяч бутылок с алкоголем общим объемом более 20 тысяч литров. Согласно проведенной экспертизе, образцы являются спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 94,5%. По предварительным данным, общая стоимость изъятого превышает 13,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Следственным отделом ОМВД России по Нижнеингашскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.3 УК России. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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