У жителя Красноярского края нашли более четырех тысяч бутылок со спиртом

По его данным, автомобиль остановили в ходе оперативных мероприятий на автодороге "Сибирь". По данным главка, водитель сообщил, что перевозит модульную компрессорную станцию. При осмотре прицепа грузовика было обнаружено, что двери бокса, где должна находиться станция, являются муляжом, а за ним — тайник с алкогольной продукцией. Выяснилось, что подозреваемый перевозил товар без сопроводительных документов и соответствующей лицензии.