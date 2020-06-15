Названа дата похорон брата хабаровского губернатора, умершего от COVID-19

ХАБАРОВСК, 15 июн – РИА Новости. Похороны депутата думы Хабаровского края Вячеслава Фургала, скончавшегося в субботу в инфекционном госпитале, пройдут в Хабаровске во вторник, сообщили РИА Новости в думе.
Ранее сообщалось, что у Вячеслава Фургала была подтверждена коронавирусная инфекция. Он был старшим братом главы региона Сергея Фургала. Ему было 67 лет. Впервые его избрали депутатом Законодательной думы Хабаровского края в 2010 году, в 2014 и 2019 годах переизбирали на очередной срок.
"Прощание с Вячеславом Фургалом пройдет во вторник в Хабаровске в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После чего на кладбище в Хабаровске состоятся похороны", - сказал собеседник агентства.
По данным минздрава Хабаровского края, с начала пандемии в регионе заболели коронавирусной инфекцией более 3 тысяч человек, из них выздоровели 1,45 тысячи, умерло 19 заболевших.
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