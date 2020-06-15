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Названа дата похорон брата хабаровского губернатора, умершего от COVID-19
2020-06-15T08:16
распространение нового коронавируса
вячеслав фургал
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
хабаровск
хабаровский край
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Названа дата похорон брата хабаровского губернатора, умершего от COVID-19

08:16 15.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на центральный район Хабаровска
Вид на центральный район Хабаровска
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на центральный район Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 15 июн – РИА Новости. Похороны депутата думы Хабаровского края Вячеслава Фургала, скончавшегося в субботу в инфекционном госпитале, пройдут в Хабаровске во вторник, сообщили РИА Новости в думе.
Ранее сообщалось, что у Вячеслава Фургала была подтверждена коронавирусная инфекция. Он был старшим братом главы региона Сергея Фургала. Ему было 67 лет. Впервые его избрали депутатом Законодательной думы Хабаровского края в 2010 году, в 2014 и 2019 годах переизбирали на очередной срок.
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"Прощание с Вячеславом Фургалом пройдет во вторник в Хабаровске в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. После чего на кладбище в Хабаровске состоятся похороны", - сказал собеседник агентства.
По данным минздрава Хабаровского края, с начала пандемии в регионе заболели коронавирусной инфекцией более 3 тысяч человек, из них выздоровели 1,45 тысячи, умерло 19 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВячеслав ФургалКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоХабаровскХабаровский край
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