В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи

ТАШКЕНТ, 15 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 23 человека и достигло 5,103 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В воскресенье число зарегистрированных случаев выросло до 5080, 19 пациентов скончались, 3943 выздоровели.

"По состоянию на 15 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 5103", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 114 новых случаев COVID-19, в субботу – 97, в пятницу – 128.

По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1141 пациент с COVID-19, в том числе 12 - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантинные меры в республике до 1 августа. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.

С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна. С 15 июня в таких регионах также возобновили свою деятельность рестораны, кафе и вещевые рынки.

С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.