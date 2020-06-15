"Роскосмос" и Arianespace обсуждают возобновление пусков "Союзов" из Куру

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сроки возобновления пусков российских Сроки возобновления пусков российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, приостановленные из-за COVID-19, обсуждаются между "Роскосмосом" и компанией Arianespace, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.

"Сейчас ведутся переговоры с французскими партнерами о сроках возобновления пусков", - сказал он.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что старт ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и арабским спутником оптико-электронного наблюдения Falcon Eye-2 планируется на 17 октября.

Запуск Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с "Фрегатом", который решили заменить на запасной. В середине марта космодром Куру пришлось временно закрыть из-за COVID-19, поэтому старт "Союза" был отложен на 15 сентября, а затем на 1 октября.

Специалисты НПО Лавочкина слили топливо из неисправного "Фрегата" и в конце апреля вернулись в Россию. В начале июня специалисты снова прибыли в Куру для устранения утечки окислителя из данного "Фрегата".