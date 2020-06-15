https://ria.ru/20200615/1572925754.html
"Роскосмос" и Arianespace обсуждают возобновление пусков "Союзов" из Куру
2020-06-15T08:11
2020-06-15T08:11
риа наука
россия
куру (космодром)
космос - риа наука
союз
роскосмос
французская гвиана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155230/80/1552308007_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_f1314bd3e806e279bbc866c2aa2b57c2.jpg
https://ria.ru/20200614/1572899074.html
https://ria.ru/20200613/1572875810.html
россия
французская гвиана
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572925754.html?chat_room_id=1572925754
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155230/80/1552308007_0:156:3087:1892_1400x0_80_0_0_f1314bd3e806e279bbc866c2aa2b57c2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155230/80/1552308007_179:0:2910:2048_1400x0_80_0_0_c501f28f75573d3b0efeaa5ecfa4117d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155230/80/1552308007_520:0:2568:2048_1400x0_80_0_0_f25cd2cd71b961b2493f026279fed7d7.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, куру (космодром), космос - риа наука, союз, роскосмос, французская гвиана
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Сроки возобновления пусков российских ракет-носителей "Союз"
с космодрома Куру во Французской Гвиане, приостановленные из-за COVID-19, обсуждаются между "Роскосмосом" и компанией Arianespace, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
"Сейчас ведутся переговоры с французскими партнерами о сроках возобновления пусков", - сказал он.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что старт ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и арабским спутником оптико-электронного наблюдения Falcon Eye-2 планируется на 17 октября.
Запуск Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с "Фрегатом", который решили заменить на запасной. В середине марта космодром Куру пришлось временно закрыть из-за COVID-19, поэтому старт "Союза" был отложен на 15 сентября, а затем на 1 октября.
Специалисты НПО Лавочкина слили топливо из неисправного "Фрегата" и в конце апреля вернулись в Россию. В начале июня специалисты снова прибыли в Куру для устранения утечки окислителя из данного "Фрегата".
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".