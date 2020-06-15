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"Роскосмос" и Arianespace обсуждают возобновление пусков "Союзов" из Куру
2020-06-15T08:11
риа наука
россия
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союз
роскосмос
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"Роскосмос" и Arianespace обсуждают возобновление пусков "Союзов" из Куру

08:11 15.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВыкатка РН "Союз" на стартовый стол на космодроме Куру
Выкатка РН Союз на стартовый стол на космодроме Куру
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Выкатка РН "Союз" на стартовый стол на космодроме Куру . Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Сроки возобновления пусков российских ракет-носителей "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, приостановленные из-за COVID-19, обсуждаются между "Роскосмосом" и компанией Arianespace, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации.
"Сейчас ведутся переговоры с французскими партнерами о сроках возобновления пусков", - сказал он.
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Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что старт ракеты "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и арабским спутником оптико-электронного наблюдения Falcon Eye-2 планируется на 17 октября.
Запуск Falcon Eye-2 намечался в начале марта, но был отложен из-за проблем с "Фрегатом", который решили заменить на запасной. В середине марта космодром Куру пришлось временно закрыть из-за COVID-19, поэтому старт "Союза" был отложен на 15 сентября, а затем на 1 октября.
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Специалисты НПО Лавочкина слили топливо из неисправного "Фрегата" и в конце апреля вернулись в Россию. В начале июня специалисты снова прибыли в Куру для устранения утечки окислителя из данного "Фрегата".
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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