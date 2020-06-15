В Норильске собрали около восьми тысяч кубометров нефтепродуктов

"На месте сбора разлитого топлива по-прежнему, как наиболее эффективные, работают пороговые нефтесборные системы. Сейчас отрядом задействовано пять таких систем общей производительностью 190 кубометров в час... по сравнению с первыми днями производительность сбора нефтепродуктов значительно увеличилась", - отмечается в сообщении. После очистки водной поверхности спасатели Морсспасслужбы могут приступить к ликвидации последствий аварии в прибрежной полосе. Как сообщает служба, для этого у спасателей есть береговые нефтесборные системы, а также более 4 тонн специального сорбента.