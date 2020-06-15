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В Норильске собрали около восьми тысяч кубометров нефтепродуктов
2020-06-15T08:01
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске собрали около восьми тысяч кубометров нефтепродуктов

08:01 15.06.2020
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Спасатели Морспасслужбы РФ с 1 июня собрали порядка 8 тысяч кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, сообщается в релизе службы.
"Ежедневно спасатели собирают по 1300-1400 кубометров нефтеводяной смеси. Всего с начала операции спасателями Морспасслужбы собрано порядка 8000 кубометров. По данным штаба руководства операцией, всего в районе операции, к которой наряду с отрядом ФГБУ "Морспасслужба", привлечены спасатели АО "Газпромнефть", ОАО "Транснефть-Сибирь" и МЧС, в районе реки Амбарная собрано более 26 тысяч кубометров нефтеводяной смеси", - говорится в сообщении.
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Также служба сообщила о смене руководителя в отряде спасателей. Так, на смену заместителю директора Северного филиала Морспасслужбы по аварийно-спасательным работам и ликвидации разливов нефти Михаилу Саркову прибыл заместитель начальника управления аварийно-спасательных работ и ликвидации разливов нефти Центрального аппарата Морспасслужбы Николай Тарантин.
Всего на месте аварии работают 24 спасателя Морспасслужбы, которые занимаются сбором локализованных и мигрирующих топливных пятен в акватории реки Амбарная, а также в районе протоков и в акватории озера Безымянное. В отряд сейчас входят специалисты из Северного, Балтийского, Азово-Черноморского и Каспийского филиалов учреждения.
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"На месте сбора разлитого топлива по-прежнему, как наиболее эффективные, работают пороговые нефтесборные системы. Сейчас отрядом задействовано пять таких систем общей производительностью 190 кубометров в час... по сравнению с первыми днями производительность сбора нефтепродуктов значительно увеличилась", - отмечается в сообщении. После очистки водной поверхности спасатели Морсспасслужбы могут приступить к ликвидации последствий аварии в прибрежной полосе. Как сообщает служба, для этого у спасателей есть береговые нефтесборные системы, а также более 4 тонн специального сорбента.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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