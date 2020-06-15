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Распространение нового коронавируса
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В Техасе и Калифорнии значительно выросло число заражений коронавирусом
2020-06-15T07:59
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, калифорния, сша, техас, в мире

В Техасе и Калифорнии значительно выросло число заражений коронавирусом

07:59 15.06.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesКоронавирус в США
Коронавирус в США
© AP Photo / Damian Dovarganes
Коронавирус в США. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в американских штатах Техас и Калифорния значительно выросло - в Калифорнии более чем на 3,2 тысячи за сутки, в Техасе - на 1,8 тысячи, следует из данных местных департаментов здравоохранения.
Ранее газета Texas Tribune сообщала, что количество новых случаев заражения в штате Техас выросло примерно на 71% за последние две недели. По данным депздрава штата, основные вспышки зафиксированы в тюрьмах и на мясокомбинатах, где проводится массовое или точечное тестирование. Эпидемиолог Ребекка Фишер, слова которой приводило издание, отметила, что резкое увеличение случаев произошло из-за мероприятий конца мая, посвященных Дню поминовения. После этого техасцы участвовали в протестах против полицейского насилия из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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В Техасе, по последним данным, выявлено 87 854 случая заражения. Накануне число заразившихся составляло 86 011. Тем самым, за день было выявлено 1843 случая заражения COVID-19. За сутки умерли 19 зараженных.
В Калифорнии число заразившихся коронавирусом за все время составляет 148 855. От болезни скончались 5063 заболевших. За сутки рост числа случаев заражения составил 3212.
Ранее сообщалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внимательно следит за ситуацией с протестами, связанными с гибелью Джорджа Флойда, и как они могут повлиять на статистику по COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КалифорнияСШАТехасВ мире
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