В Техасе и Калифорнии значительно выросло число заражений коронавирусом

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в американских штатах Техас и Калифорния значительно выросло - в Калифорнии более чем на 3,2 тысячи за сутки, в Техасе - на 1,8 тысячи, следует из данных местных департаментов здравоохранения.
Ранее газета Texas Tribune сообщала, что количество новых случаев заражения в штате Техас выросло примерно на 71% за последние две недели. По данным депздрава штата, основные вспышки зафиксированы в тюрьмах и на мясокомбинатах, где проводится массовое или точечное тестирование. Эпидемиолог Ребекка Фишер, слова которой приводило издание, отметила, что резкое увеличение случаев произошло из-за мероприятий конца мая, посвященных Дню поминовения. После этого техасцы участвовали в протестах против полицейского насилия из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
В Техасе, по последним данным, выявлено 87 854 случая заражения. Накануне число заразившихся составляло 86 011. Тем самым, за день было выявлено 1843 случая заражения COVID-19. За сутки умерли 19 зараженных.
В Калифорнии число заразившихся коронавирусом за все время составляет 148 855. От болезни скончались 5063 заболевших. За сутки рост числа случаев заражения составил 3212.
Ранее сообщалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внимательно следит за ситуацией с протестами, связанными с гибелью Джорджа Флойда, и как они могут повлиять на статистику по COVID-19.
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