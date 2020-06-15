В Техасе и Калифорнии значительно выросло число заражений коронавирусом

В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В США выявили более 22 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Техасе, по последним данным, выявлено 87 854 случая заражения. Накануне число заразившихся составляло 86 011. Тем самым, за день было выявлено 1843 случая заражения COVID-19. За сутки умерли 19 зараженных.