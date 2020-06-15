Россия не наблюдает проблем в торговле с КНР из-за снижения товарооборота

"На днях опубликована статистика по первым пяти месяцам торговли между Россией и Китаем, согласно которой за этот период произошло снижение на 4,3%. Я хотел бы отметить, что по итогам первого квартала взаимная торговля показала рост, по итогам января-апреля также зафиксирован рост. И, наконец, по итогам пяти месяцев произошел спад в несколько процентов, после чего мы услышали негативные комментарии. Показатели объективны, и было бы странно, если бы мы не увидели просадки в двусторонней торговле", - сказал Инюшин.