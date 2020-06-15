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Торгпред России считает возможным увеличение двустороннего оборота с КНР
2020-06-15T07:48
россия
сергей инюшин
китай
экономика
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россия, сергей инюшин, китай, экономика

Торгпред России считает возможным увеличение двустороннего оборота с КНР

07:48 15.06.2020
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© Фото предоставлено Торгпредством РФ в КНР Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин
Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин
© Фото предоставлено Торгпредством РФ в КНР
Торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Увеличение двустороннего товарооборота России и Китая до 200 миллиардов долларов к 2024 году осуществимо, но необходимо открытие новых ниш, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
"На уровень 200 миллиардов долларов в двусторонней торговле с Китаем в 2024 году мы можем выйти, но необходима системная работа, новые методы, открытие новых ниш. Конечно, определенную роль сыграет конъюнктура цен. Разумеется, динамика рынка крайне важна: объемы торговли должны возрастать в физическом выражении, подкрепляться ценовыми параметрами", - сказал Инюшин.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачи удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 40,89 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за январь-май упал на 7,3% в годовом соотношении и составил 16,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 2,1% - до 23,94 миллиарда долларов.
По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
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