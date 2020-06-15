https://ria.ru/20200615/1572925287.html
Торгпред России считает возможным увеличение двустороннего оборота с КНР
2020-06-15T07:48
2020-06-15T07:48
россия
сергей инюшин
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154877/92/1548779253_0:95:1280:815_1400x0_80_0_0_e94ccadc10ff60f92d5384d3acc1baf0.jpg
https://ria.ru/20200615/1572924792.html
россия
китай
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572925287.html?chat_room_id=1572925287
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154877/92/1548779253_0:95:1280:815_1400x0_80_0_0_e94ccadc10ff60f92d5384d3acc1baf0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154877/92/1548779253_65:0:1202:853_1400x0_80_0_0_7f9f07deffe331bd821d79e9b32e4f0e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154877/92/1548779253_207:0:1060:853_1400x0_80_0_0_30229a0cc8d9011e1b55aee197e1d248.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, сергей инюшин, китай, экономика
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости.
Увеличение двустороннего товарооборота России и Китая
до 200 миллиардов долларов к 2024 году осуществимо, но необходимо открытие новых ниш, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин
.
"На уровень 200 миллиардов долларов в двусторонней торговле с Китаем в 2024 году мы можем выйти, но необходима системная работа, новые методы, открытие новых ниш. Конечно, определенную роль сыграет конъюнктура цен. Разумеется, динамика рынка крайне важна: объемы торговли должны возрастать в физическом выражении, подкрепляться ценовыми параметрами", - сказал Инюшин.
Лидеры России и Китая ранее поставили задачи удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 40,89 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за январь-май упал на 7,3% в годовом соотношении и составил 16,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 2,1% - до 23,94 миллиарда долларов.
По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.