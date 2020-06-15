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Распространение нового коронавируса
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В Индии выявили 11,5 тысяч новых случаев COVID-19
2020-06-15T07:46
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коронавирус covid-19, дели, индия, в мире

В Индии выявили 11,5 тысяч новых случаев COVID-19

07:46 15.06.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 11,5 тысячи человек и составляет 332 424, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
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В воскресенье сообщалось о 320 922 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 11,9 тысячи), днем ранее - о 308 993 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 11,4 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 153 106 человек, выздоровели 169 797 человек (7419 за сутки), умерли 9530 (335 за сутки).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 107 858 (3390 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 44 661 заболевший (1974 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 41 182 заболевших (2224 за сутки).
Ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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