https://ria.ru/20200615/1572925181.html
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19
2020-06-15T07:44
2020-06-15T07:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хэбэй
пекин
в мире
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коронавирус covid-19, хэбэй, пекин, в мире
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости.
Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Пекином
провинции Хэбэй
из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке, следует из опубликованного заявления на сайте правительства города.
"Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуска механизма военного времени для недопущения распространения эпидемии в Баодине", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Баодин находится по соседству с Пекином, между городами крайне тесное передвижение грузов и людей, что требует высокой степени бдительности.
Город Баодин с населением свыше 11 миллионов человек находится в 147 километрах от Пекина.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго. В понедельник глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки очень высок.
В настоящий момент в общей сложности в больницах Пекина находятся 79 человек с COVID-19. До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.