Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572925181.html
В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19
2020-06-15T07:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хэбэй
пекин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_06ad5ecfededcdca1ea5fa1d6c387ed0.jpg
https://ria.ru/20200615/1572923690.html
хэбэй
пекин
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572925181.html?chat_room_id=1572925181
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1400x0_80_0_0_06ad5ecfededcdca1ea5fa1d6c387ed0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_34:0:2766:2048_1400x0_80_0_0_ec9d3c0a5905a821f66609a533849e89.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_253:0:2301:2048_1400x0_80_0_0_73ea6767b5523803b45f21dd64d3bda3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, хэбэй, пекин, в мире

В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19

07:44 15.06.2020
2751
© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в Китае
Медицинские работники проходя дезинфекцию в Китае
© AP Photo / Yan Linyun/
Медицинские работники проходя дезинфекцию в Китае
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Пекином провинции Хэбэй из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке, следует из опубликованного заявления на сайте правительства города.
"Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуска механизма военного времени для недопущения распространения эпидемии в Баодине", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Баодин находится по соседству с Пекином, между городами крайне тесное передвижение грузов и людей, что требует высокой степени бдительности.
Город Баодин с населением свыше 11 миллионов человек находится в 147 километрах от Пекина.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго. В понедельник глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки очень высок.
В настоящий момент в общей сложности в больницах Пекина находятся 79 человек с COVID-19. До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
Вчера, 06:09Распространение нового коронавируса
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
225604
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХэбэйПекинВ мире
Рекомендуем
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс ТОР-М2 на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс Чистое небо
Комплексы ПВО "Тор" за время войны в Сирии сбили более 45 беспилотников
Коронавирус в США
В Техасе и Калифорнии значительно выросло число заражений коронавирусом
Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе разработанной в Канаде UNIFIER на Яворивском полигоне во Львовской области
На Украину вернутся канадские военные инструкторы
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Полицейские у оптового рынка Синьфади в Пекине
В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ
Владимир Путин ответил на критику поправок к Конституции
Певица Любовь Успенская
Эксперт ОП заявил, что Успенская оказывает "медвежью услугу" Ефремову
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
В Индии выявили 11,5 тысяч новых случаев COVID-19
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине выявили 656 новых случаев COVID-19
Чешский посол прибыл в МИД России
Источник: посла Чехии вызвали в МИД России
Врач в госпитале COVID-19
COVID-19 может привести к диабету или его осложнениям, считают ученые
Полиция в Афганистане
В Афганистане не менее семи человек погибли при вооруженном нападении
Статуя Свободы в Нью-Йорке
США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28МЧС предупредило о сильных дождях в Приморье 17 июня и риске подтоплений
07:24В Кузбассе семь человек пострадали в ДТП на трассе
07:22Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
07:17Эксперты проанализировали внешнюю политику США во время пандемии
07:08В Ухане заявили, что в городе не осталось бессимптомных носителей COVID
07:06В России выросли продажи антивирусного ПО
06:57В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары
06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу
06:51В Пекине запретили выезжать на такси из города из-за вспышки COVID-19
06:49Армянская скрипачка победила в международном конкурсе имени Хачатуряна
06:46Президент Киргизии принял отставку премьера Абылгазиева
06:38СМИ: США обещают Сербии и Косово льготные кредиты на сумму $200 миллионов
06:32В Норильске собрали cвыше 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
06:30На месте ЧП в Норильске установили боны с увеличенной стенкой
06:28Жириновский предложил поделить США на две части
06:25В Кузбассе подросток погиб, упав с опоры ЛЭП после неудачного селфи
06:21В Германии выявили 378 новых случаев COVID-19
06:19В Гонконге планируют ослабить некоторые карантинные ограничения
06:06Исследование: самой перспективной для карьеры россияне считают сферу IT
06:06СМИ: Помпео может встретиться с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи в среду
Лента новостейМолния