В китайском городе Баодин ввели военное положение из-за COVID-19

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Военное положение введено в городе Баодин в соседней с Пекином провинции Хэбэй из-за вспышки COVID-19 на крупнейшем пекинском сельскохозяйственном оптовом рынке, следует из опубликованного заявления на сайте правительства города.

"Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуска механизма военного времени для недопущения распространения эпидемии в Баодине", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Баодин находится по соседству с Пекином, между городами крайне тесное передвижение грузов и людей, что требует высокой степени бдительности.

Город Баодин с населением свыше 11 миллионов человек находится в 147 километрах от Пекина.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В районе Фэнтай введен режим военного времени, уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь был повышен до второго. В понедельник глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения COVID-19 в Пекине из-за новой вспышки очень высок.

В настоящий момент в общей сложности в больницах Пекина находятся 79 человек с COVID-19. До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не было зарегистрировано ни одного локального случая заражения коронавирусной инфекцией.