Инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ получил партию медоборудования

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. Партия медицинского оборудования поступила для медучреждений Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Приамурье, где выявлено более 100 заболевших коронавирусом, а также для больницы Свободного, сообщает правительство региона.

"Медицинское оборудование, предназначенное для Амурского ГПЗ и горбольницы Свободного, доставлено в Амурскую область. В минувшие выходные в регион специальным бортом были доставлены компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другая медицинская техника", - говорится в сообщении.

Поступившее оборудование будет смонтировано в Свободненской городской больнице и на двух главных лечебных площадках проекта ГПЗ: в провизорном госпитале и в новых помещениях строящегося эвако-сортировочного инфекционного госпиталя. Планируется, что после окончания эпидемии новый госпиталь будет работать как многопрофильный центр. На базе инфекционного госпиталя будут выполняться обследования с помощью компьютерного томографа, а также современной рентген-техники. Здесь же будет размещено клинико-лабораторное оборудование.