Инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ получил партию медоборудования

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. Партия медицинского оборудования поступила для медучреждений Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Приамурье, где выявлено более 100 заболевших коронавирусом, а также для больницы Свободного, сообщает правительство региона.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что на ГПЗ официально зафиксировано 112 больных: всего было 136 больных, из них 24 выздоровели. Туда прибыли 64 медработника из других регионов страны. На въезде в Свободный действует режим спецпропусков.
"Медицинское оборудование, предназначенное для Амурского ГПЗ и горбольницы Свободного, доставлено в Амурскую область. В минувшие выходные в регион специальным бортом были доставлены компьютерные томографы, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и другая медицинская техника", - говорится в сообщении.
Поступившее оборудование будет смонтировано в Свободненской городской больнице и на двух главных лечебных площадках проекта ГПЗ: в провизорном госпитале и в новых помещениях строящегося эвако-сортировочного инфекционного госпиталя. Планируется, что после окончания эпидемии новый госпиталь будет работать как многопрофильный центр. На базе инфекционного госпиталя будут выполняться обследования с помощью компьютерного томографа, а также современной рентген-техники. Здесь же будет размещено клинико-лабораторное оборудование.
Помимо этого, на базе госпиталя будет оборудован анестезиологический центр, а также отделение функциональной диагностики. По планам, новый инфекционный госпиталь Амурского ГПЗ, рассчитанный на 88 койко-мест, начнет работать в конце июня – начале июля. В ближайшие дни в Свободный также доставят современные автомобили скорой медицинской помощи, сообщают власти.
Строительство Амурского ГПЗ с плановым объемом переработки в 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с октября 2015 года. Сырьем для него должен стать газ, поступающий по трубопроводу "Сила Сибири". Ввод первых двух технологических линий завода ожидается в апреле 2021 года, его выход на полную мощность с использованием шести линий - в 2025 году.
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