Эксперты предсказали появление контргиперзвуковых возможностей у С-400

Он добавил, что перехват гиперзвуковых аппаратов — сложная задача, для выполнения которой требуются мощная радиолокационная станция (РЛС), система цифровой обработки сигналов, высокопроизводительная вычислительная аппаратура, скоростные ракеты, а также качественный комплекс отсева ложных целей.