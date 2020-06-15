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Новое оружие России
https://ria.ru/20200615/1572925073.html
Эксперты предсказали появление контргиперзвуковых возможностей у С-400
2020-06-15T18:15
новое оружие россии
противник-ге
россия
лазерный комплекс "пересвет"
а-135
с-500 "прометей"
бук (зенитный ракетный комплекс)
с-400 «триумф»
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Эксперты предсказали появление контргиперзвуковых возможностей у С-400

07:44 15.06.2020 (обновлено: 18:15 15.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Контргипрезвуковые возможности могут появиться у доработанной модификации ЗРК С-400 "Триумф", считают военные эксперты, опрошенные RT.
По словам директора Музея ПВО в Балашихе Юрия Кнутова, помимо С-400 такую возможность, вероятно, получат и С-500, а также самоходная лазерная система "Пересвет" в модернизированной версии. С мнением эксперта согласился и основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, который добавил, что в ходе модернизации контргиперзвуковые возможности появятся у других видов вооружений, созданных на новых физических принципах и использующих направленную энергию.
"В С-500 изначально закладывалась функция поражения гиперзвуковых целей, в частности боевых частей баллистических, но при определенной доработке сбивать гиперзвуковые аппараты смогут и остальные ЗРК, например С-400 и "Бук-М3". Такими же свойствами в перспективе будет обладать лазерное и микроволновое оружие", — отметил Корнев.
Он добавил, что перехват гиперзвуковых аппаратов — сложная задача, для выполнения которой требуются мощная радиолокационная станция (РЛС), система цифровой обработки сигналов, высокопроизводительная вычислительная аппаратура, скоростные ракеты, а также качественный комплекс отсева ложных целей.
Комплекс ПВО
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Кроме того, по словам Кнутова, на вооружении ВС России уже стоят средства, которые позволяют обнаруживать и поражать отдельные гиперзвуковые цели, в частности РЛС "Противник-ГЕ" и противоракеты из арсенала московской системы ПРО А-135.
Ранее Владимир Путин в программе Вести Недели на канале "Россия 1" заявил, что когда другие государства создадут гиперзвуковые ударные ракеты, наподобие уже имеющихся у России, то будут "приятно удивлены" тем, что страна уже разработает средство борьбы с ними.
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Новое оружие РоссииПротивник-ГЕРоссияЛазерный комплекс "Пересвет"А-135С-500 "Прометей"Бук (зенитный ракетный комплекс)С-400 «Триумф»Владимир ПутинБалашихаБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
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15 июня, 08:52
Анна Луч
2420012
Хорошая новость.
15 июня, 11:38
Арсений Новиков
1800000
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