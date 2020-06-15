https://ria.ru/20200615/1572925046.html
В ЕАО спасатели МЧС отправились в пострадавший от града поселок
2020-06-15T07:39
2020-06-15T07:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
еврейская автономная область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), еврейская автономная область, происшествия
ХАБАРОВСК, 15 июн – РИА Новости.
Группа спасателей в понедельник отправилась в поселок Николаевка Еврейской автономной области
, который пострадал в субботу от крупного града, сообщает региональный главк МЧС
России.
Ранее сообщалось, что в субботу на Николаевку обрушился град размером с голубиное яйцо. Повреждены крыши домов, остекление теплиц, автомобили, посевы. В поселке введен режим локального ЧС.
"Для ликвидации последствий ЧС, а также для проведения аварийно-спасательных работ в населенный пункт направлена аэромобильная группировка пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУМЧС России по Еврейской автономии в составе 15 человек и двух единиц техники и семь спасателей областного профессионального поисково-спасательного подразделения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от 10-минутного града повреждены крыши 50 многоквартирных домов общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, школе, окна в больнице. Пострадавших людей нет. В поселке работают оценочные комиссии. В администрацию от граждан уже поступило более 240 заявлений о причиненном ущербе в частном жилом секторе.
Сообщается, что со склада областного резерва для проведения аварийно-спасательных работ в Николаевку отправлено 395 листов волнового шифера, 436 квадратных метров стекла и листы оцинкованного железа.