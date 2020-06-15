В ЕАО спасатели МЧС отправились в пострадавший от града поселок

"Для ликвидации последствий ЧС, а также для проведения аварийно-спасательных работ в населенный пункт направлена аэромобильная группировка пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУМЧС России по Еврейской автономии в составе 15 человек и двух единиц техники и семь спасателей областного профессионального поисково-спасательного подразделения", - говорится в сообщении.