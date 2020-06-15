Эксперт рассказал, когда экономика вернется к докризисным темпам роста

"При благоприятном развитии событий можно рассчитывать на выход на уровень 2019 года к середине 2021 года, при базовом – к началу 2022 года", - ответил Тищенко на вопрос, когда рост ВВП страны вернется на докризисный уровень.

При этом он отметил, что план правительства по восстановлению экономики пока достаточно консервативный. "Тактика, заключающаяся в том, чтобы подождать, пока станет понятен масштаб глобального бедствия, и способность зарубежных правительств поддержать свои экономики, а также стабилизировать рынок нефти, была разумной, но для стратегии роста нынешние параметры выглядят недостаточными и более медленными, даже на фоне падения процентных ставок", - пояснил он.