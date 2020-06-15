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Эксперт рассказал, когда экономика вернется к докризисным темпам роста
2020-06-15T07:38
эксперт ра
эльвира набиуллина
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
экономика
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эксперт ра, эльвира набиуллина, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, экономика

Эксперт рассказал, когда экономика вернется к докризисным темпам роста

07:38 15.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская экономика при благоприятном развитии ситуации выйдет на предкризисные темпы роста уже в середине следующего года, в базовом сценарии – в начале 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
По данным Росстата, экономика России выросла в 2019 году на 1,3%.
"При благоприятном развитии событий можно рассчитывать на выход на уровень 2019 года к середине 2021 года, при базовом – к началу 2022 года", - ответил Тищенко на вопрос, когда рост ВВП страны вернется на докризисный уровень.
При этом он отметил, что план правительства по восстановлению экономики пока достаточно консервативный. "Тактика, заключающаяся в том, чтобы подождать, пока станет понятен масштаб глобального бедствия, и способность зарубежных правительств поддержать свои экономики, а также стабилизировать рынок нефти, была разумной, но для стратегии роста нынешние параметры выглядят недостаточными и более медленными, даже на фоне падения процентных ставок", - пояснил он.
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Глава правительства России Михаил Мишустин в начале июня сообщил, что представленный в начале июня президенту РФ Владимиру Путину национальный план действий в экономике дорабатывается с учетом результатов отраслевых совещаний у главы государства и позиции парламента.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце мая сообщил, что российская экономика вернется на докризисный уровень не ранее первого полугодия 2022 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что восстановление российской экономики будет постепенным и займет несколько кварталов.
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Эксперт РАЭльвира НабиуллинаМихаил МишустинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Владимир ПутинЭкономика
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