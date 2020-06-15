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Торгпредство выступает за развитие с КНР аграрных проектов в России
2020-06-15T07:29
россия
сергей инюшин
китай
экономика
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россия, сергей инюшин, китай, экономика

Торгпредство выступает за развитие с КНР аграрных проектов в России

07:29 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Весенняя посевная в Краснодарском крае. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Связанные с китайским направлением проекты в аграрной сфере на территории России должны осуществляться объединенными с КНР усилиями, это поможет обеспечить гарантию востребованности российских продуктов на рынке Китая, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
"У сельского хозяйства России есть главное преимущество - возможность наращивать объемы производства, в России ситуация выгодно отличается от того, что мы можем наблюдать в Китае, где практически на всех доступных площадях уже выращиваются аграрные культуры и для того, чтобы вырастить одну из них, приходится пожертвовать другой", - заметил Инюшин.
По его словам, "в данном случае Россия обладает уникальным преимуществом - большой территорией, и, если мы видим, что есть спрос, который измеряется десятками миллиардов долларов, нарастить объемы - становится сугубо технической задачей".
"Торгпредство РФ выступает за то, чтобы проекты в аграрной сфере на территории России обязательно осуществлялись объединенными усилиями, чтобы китайская сторона принимала в них участие с привлечением своих инвестиций, чтобы работа была нацелена на долгосрочное сотрудничество", - сказал торгпред.
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Российской стороне, добавил он, это необходимо для того, чтобы "обеспечить себе максимально возможные гарантии того, что российская продукция окажется стратегически востребованной и будет реализовываться на китайском рынке в долгосрочной перспективе".
"Только таким образом возможно обеспечить по-настоящему взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество", - подытожил он. По итогам 2019 года, товарооборот между РФ и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
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