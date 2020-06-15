Торгпредство выступает за развитие с КНР аграрных проектов в России

"У сельского хозяйства России есть главное преимущество - возможность наращивать объемы производства, в России ситуация выгодно отличается от того, что мы можем наблюдать в Китае, где практически на всех доступных площадях уже выращиваются аграрные культуры и для того, чтобы вырастить одну из них, приходится пожертвовать другой", - заметил Инюшин.