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Торгпред считает, что в КНР должен функционировать российский банк
2020-06-15T07:28
россия
сергей инюшин
китай
экономика
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россия, сергей инюшин, китай, экономика

Торгпред считает, что в КНР должен функционировать российский банк

07:28 15.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шанхай. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. России необходимо иметь в Китае полноценно функционирующий банк для решения проблем в ходе взаиморасчетов, такая финансовая структура может стать проводником в Китай для российских экспортеров, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
"Я считаю, что в Китае должен функционировать полноценный российский банк. Когда мы говорим о целевом (годовом – ред.) товарообороте в 200 миллиардов долларов, возникает необходимость формирования в Китае собственной банковской структуры, способной преодолевать проблемы в ходе взаиморасчетов", - заявил Инюшин.
По его словам, "такой российский банк будет иметь и функции оказания поддержки клиентам, он станет содействовать участникам внешнеэкономической деятельности, фактически подобная финансовая структура может привести российских экспортеров в Китай, играя роль проводника".
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