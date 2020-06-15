Торгпред считает, что в КНР должен функционировать российский банк

"Я считаю, что в Китае должен функционировать полноценный российский банк. Когда мы говорим о целевом (годовом – ред.) товарообороте в 200 миллиардов долларов, возникает необходимость формирования в Китае собственной банковской структуры, способной преодолевать проблемы в ходе взаиморасчетов", - заявил Инюшин.