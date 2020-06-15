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На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села
2020-06-15T07:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
быстринский район
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, быстринский район, происшествия

На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села

07:27 15.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лесные пожары. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн – РИА Новости. Крупный лесной пожар площадью 750 гектаров, который возник вблизи села Эссо Быстринского района, тушат спасатели, сотрудники лесоохраны, пожарные и добровольцы, сообщает краевой главк МЧС.
Отмечается, что возгорание валежника на сопке в нескольких километрах от села Эссо на площади три гектара было обнаружено на прошлой неделе. Сотрудники лесоохраны сразу приступили к тушению, однако работы осложнились большой крутизной склона, труднодоступной местностью, а также сухой безветренной погодой.
"К настоящему моменту площадь возгорания достигла около 750 гектаров. На месте происшествия работают более 50 человек… В тушении задействованы два вертолёта с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве отмечают, что для защиты села Эссо от пожара была проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 километров и шириной 10 метров, а также организовано непрерывное патрулирование села.
"В настоящий момент огонь уходит в противоположную сторону от населённого пункта, дым в селе не наблюдается, запах гари не чувствуется. Однако при изменении направления ветра ситуация может измениться", - добавили в МЧС.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайБыстринский районПроисшествия
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