https://ria.ru/20200615/1572924736.html
На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села
2020-06-15T07:27
2020-06-15T07:27
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
быстринский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_2aa8f2211422ef0f4e611f3eb1307c8a.jpg
https://ria.ru/20200614/1572898028.html
камчатский край
быстринский район
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_0:255:2733:1792_1400x0_80_0_0_2aa8f2211422ef0f4e611f3eb1307c8a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_1:0:2730:2047_1400x0_80_0_0_0f6a121634c5d66c1ccf5c7ba9788f29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152372/41/1523724121_342:0:2389:2047_1400x0_80_0_0_dc58ad94cf679c3029358b2af2de16c3.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, быстринский район, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн – РИА Новости.
Крупный лесной пожар площадью 750 гектаров, который возник вблизи села Эссо Быстринского района
, тушат спасатели, сотрудники лесоохраны, пожарные и добровольцы, сообщает краевой главк МЧС
.
Отмечается, что возгорание валежника на сопке в нескольких километрах от села Эссо на площади три гектара было обнаружено на прошлой неделе. Сотрудники лесоохраны сразу приступили к тушению, однако работы осложнились большой крутизной склона, труднодоступной местностью, а также сухой безветренной погодой.
"К настоящему моменту площадь возгорания достигла около 750 гектаров. На месте происшествия работают более 50 человек… В тушении задействованы два вертолёта с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве отмечают, что для защиты села Эссо от пожара была проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 километров и шириной 10 метров, а также организовано непрерывное патрулирование села.
"В настоящий момент огонь уходит в противоположную сторону от населённого пункта, дым в селе не наблюдается, запах гари не чувствуется. Однако при изменении направления ветра ситуация может измениться", - добавили в МЧС.