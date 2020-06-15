На Камчатке тушат пожар площадью 750 гектаров вблизи крупного села

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн – РИА Новости. Крупный лесной пожар площадью 750 гектаров, который возник вблизи села Эссо Крупный лесной пожар площадью 750 гектаров, который возник вблизи села Эссо Быстринского района , тушат спасатели, сотрудники лесоохраны, пожарные и добровольцы, сообщает краевой главк МЧС

Отмечается, что возгорание валежника на сопке в нескольких километрах от села Эссо на площади три гектара было обнаружено на прошлой неделе. Сотрудники лесоохраны сразу приступили к тушению, однако работы осложнились большой крутизной склона, труднодоступной местностью, а также сухой безветренной погодой.

"К настоящему моменту площадь возгорания достигла около 750 гектаров. На месте происшествия работают более 50 человек… В тушении задействованы два вертолёта с водосливным устройством, бульдозеры, вездеходы, автоцистерны. К месту пожара организована бесперебойная подача воды", - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отмечают, что для защиты села Эссо от пожара была проложена минерализованная полоса протяжённостью 30 километров и шириной 10 метров, а также организовано непрерывное патрулирование села.