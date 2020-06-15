Торгпред объяснил, чем российские вузы привлекательны для Китая

"Для китайской стороны российские вузы привлекательны, и не только ценами. Решающим здесь оказывается не столько ценовой фактор: в Китае есть социальная прослойка, представители которой ориентируются на российскую культуру. В России есть сильные вузы технической направленности, которые готовят ценных специалистов. Наши профильные университеты и институты интересны глубиной знаний, которые получают их учащиеся", – заявил Инюшин.

По его словам, "кто-то будет руководствоваться ценовым фактором, кто-то – любовью к российской культуре, а кто-то будет стремиться попасть в РФ, чтобы получить ценные знания".

Инюшин отметил, что в Китае востребованы не только столичные, но и региональные российские университеты и институты.

"Мы поддерживаем с ними контакты и уже составили список тех, кто готов к проектам в КНР. Поэтому, как только появятся регулярные авиарейсы, мы будем продвигать не только товарооборот, но и обмен знаниями. Торгпредство рассматривает экспорт образовательных услуг как ноу-хау. Это действительно интересно", – указал он.