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Торгпред объяснил, чем российские вузы привлекательны для Китая
2020-06-15T09:07
навигатор абитуриента
россия
сергей инюшин
сколково
китай
образование - общество
общество
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навигатор абитуриента, россия, сергей инюшин, сколково, китай, образование - общество, общество

Торгпред объяснил, чем российские вузы привлекательны для Китая

07:26 15.06.2020 (обновлено: 09:07 15.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Российские вузы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.

"Для китайской стороны российские вузы привлекательны, и не только ценами. Решающим здесь оказывается не столько ценовой фактор: в Китае есть социальная прослойка, представители которой ориентируются на российскую культуру. В России есть сильные вузы технической направленности, которые готовят ценных специалистов. Наши профильные университеты и институты интересны глубиной знаний, которые получают их учащиеся", – заявил Инюшин.

По его словам, "кто-то будет руководствоваться ценовым фактором, кто-то – любовью к российской культуре, а кто-то будет стремиться попасть в РФ, чтобы получить ценные знания".
"Мы очень тесно взаимодействуем со "Сколково" и постепенно задумались над возможностью организации бизнес-миссии вузов. Мы должны обеспечить себе соответствующую нишу в Китае, ведь отечественная школа по-прежнему очень сильна, несмотря на популярность западных вузов", - сообщил торгпред.
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Инюшин отметил, что в Китае востребованы не только столичные, но и региональные российские университеты и институты.
"Мы поддерживаем с ними контакты и уже составили список тех, кто готов к проектам в КНР. Поэтому, как только появятся регулярные авиарейсы, мы будем продвигать не только товарооборот, но и обмен знаниями. Торгпредство рассматривает экспорт образовательных услуг как ноу-хау. Это действительно интересно", – указал он.
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