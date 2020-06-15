Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга

"В силу того, что у этого специального административного района особая законодательная система, Россия может использовать это с выгодой для себя, договариваться, открывать новые каналы для сбыта широкого перечня продукции, например, той же свинины", - сказал Инюшин.

Он выразил уверенность в том, что интерес к Гонконгу снижаться не будет, даже несмотря на происходящие в мире изменения, в будущем следует ожидать повышения благосостояния всего прилегающего к нему региона, где Гонконг продолжит играть ключевую роль.

Торгпред напомнил, что гонконгский доллар - одна из самых стабильных валют в мире, курс которой колеблется незначительно. Думаю, что в этом специальном административном районе все будет хорошо, ситуация нормализуется и Гонконг сохранит свой уникальный статус, законодательную базу, которая дает преференции и возможности для продвижения товарных групп, которых нет в материковом Китае.