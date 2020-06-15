https://ria.ru/20200615/1572924580.html
Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
2020-06-15T07:22
2020-06-15T07:22
россия
сергей инюшин
гонконг
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150837/10/1508371002_0:0:2401:1350_1200x0_80_0_0_7f98e7d7a37d9a4fa04fc78f092f83dd.jpg
https://ria.ru/20200615/1572924545.html
россия
гонконг
китай
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200615/1572924580.html?chat_room_id=1572924580
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150837/10/1508371002_0:0:2401:1350_1200x0_80_0_0_7f98e7d7a37d9a4fa04fc78f092f83dd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150837/10/1508371002_173:0:2224:1538_1200x0_80_0_0_2ef7f3e00fda263b0db8a91328acd41c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150837/10/1508371002_430:0:1968:1538_1200x0_80_0_0_a17f2593ec301979e60f8dde43902e20.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, сергей инюшин, гонконг, китай, в мире
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости.
Россия может использовать с выгодой для себя уникальный статус Гонконга
и открывать новые канала сбыта широкого перечня продукции, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин
.
"В силу того, что у этого специального административного района особая законодательная система, Россия может использовать это с выгодой для себя, договариваться, открывать новые каналы для сбыта широкого перечня продукции, например, той же свинины", - сказал Инюшин.
Он выразил уверенность в том, что интерес к Гонконгу снижаться не будет, даже несмотря на происходящие в мире изменения, в будущем следует ожидать повышения благосостояния всего прилегающего к нему региона, где Гонконг продолжит играть ключевую роль.
Торгпред напомнил, что гонконгский доллар - одна из самых стабильных валют в мире, курс которой колеблется незначительно. Думаю, что в этом специальном административном районе все будет хорошо, ситуация нормализуется и Гонконг сохранит свой уникальный статус, законодательную базу, которая дает преференции и возможности для продвижения товарных групп, которых нет в материковом Китае.
В последнее ситуация в Гонконге вновь обострилась в связи с решение парламента Китая разработать закон о национальной безопасности Гонконга. В Вашингтоне
посчитали, что закон направлен на ликвидацию о высокой автономии района. Президент США Дональд Трамп
уже пригрозил применить санкции и отозвать статус специального торгового партнера Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.