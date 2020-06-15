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Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
2020-06-15T07:22
россия
сергей инюшин
гонконг
китай
в мире
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россия, сергей инюшин, гонконг, китай, в мире

Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга

07:22 15.06.2020
38
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид с набережной на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Россия может использовать с выгодой для себя уникальный статус Гонконга и открывать новые канала сбыта широкого перечня продукции, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
"В силу того, что у этого специального административного района особая законодательная система, Россия может использовать это с выгодой для себя, договариваться, открывать новые каналы для сбыта широкого перечня продукции, например, той же свинины", - сказал Инюшин.
Он выразил уверенность в том, что интерес к Гонконгу снижаться не будет, даже несмотря на происходящие в мире изменения, в будущем следует ожидать повышения благосостояния всего прилегающего к нему региона, где Гонконг продолжит играть ключевую роль.
Торгпред напомнил, что гонконгский доллар - одна из самых стабильных валют в мире, курс которой колеблется незначительно. Думаю, что в этом специальном административном районе все будет хорошо, ситуация нормализуется и Гонконг сохранит свой уникальный статус, законодательную базу, которая дает преференции и возможности для продвижения товарных групп, которых нет в материковом Китае.
В последнее ситуация в Гонконге вновь обострилась в связи с решение парламента Китая разработать закон о национальной безопасности Гонконга. В Вашингтоне посчитали, что закон направлен на ликвидацию о высокой автономии района. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать статус специального торгового партнера Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Шанхай
07:20
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РоссияСергей ИнюшинГонконгКитайВ мире
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