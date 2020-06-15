Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети

"Понимаем, что не каждая торговая сеть может позволить себе прийти на такой масштабный рынок, как Китай, где существует жесткая конкуренция. Есть и большие риски, их надо оценивать. Но двигаться в этом направлении нужно, например, для начала выбрать отдельный город или квартал, с которого и начинать внедрение российских торговых сетей в Китае", - подчеркнул торгпред.