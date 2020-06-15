В Ухане предложили открыть павильон российских товаров

"В этой связи напомню, что недавно посол РФ в КНР Андрей Денисов подтвердил намерение России открыть генконсульство в Ухане. Некоторое время назад и мы получили приглашение от уханьских властей открыть в этом городе постоянно действующий российский павильон, шоурум российских товаров и услуг", - рассказал Ефимов.