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В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
2020-06-15T07:17
россия
сергей инюшин
андрей денисов
китай
ухань
шанхай
в мире
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россия, сергей инюшин, андрей денисов, китай, ухань, шанхай, в мире

В Ухане предложили открыть павильон российских товаров

07:17 15.06.2020
37
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГород Ухань
Город Ухань
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Город Ухань. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Власти китайского города Ухань, экономика которого сильно пострадала от эпидемии COVID-19, предложили торговому представительству России открыть постоянно действующий павильон российских товаров и услуг, рассказал журналистам заместитель торгового представителя РФ в КНР Алексей Ефимов.
"В этой связи напомню, что недавно посол РФ в КНР Андрей Денисов подтвердил намерение России открыть генконсульство в Ухане. Некоторое время назад и мы получили приглашение от уханьских властей открыть в этом городе постоянно действующий российский павильон, шоурум российских товаров и услуг", - рассказал Ефимов.
Торгпред РФ в КНР Сергей Инюшин в свою очередь пояснил, что интерес со стороны Уханя продиктован желанием мегаполиса максимально быстро восстановить экономику и репутацию после вспышки коронавируса.
Ефимов отметил, что знания о России и российской продукции распределены по Китаю неравномерно, если северо-восток и север страны российскую продукцию знают, вокруг нее сложилась определенная локальная бизнес-система, то в центре и на юге страны российские товары не очень известны. В связи с этим торгпредство собирается расширить географию своей работы.
"Как известно, сейчас работает отделение в Шанхае. На повестке дня стоит открытие отделения в Гонконге; думаем также и об иных регионах", - добавил Ефимов.
Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов говорил, что Россия откроет генеральное консульство России в Ухане, как только на это будут средства. В сентябре 2015 года Россия и Китай в присутствии лидеров двух стран подписали межправсоглашение об учреждении генконсульства РФ в Ухане и КНР в Казани.
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РоссияСергей ИнюшинАндрей ДенисовКитайУханьШанхайВ мире
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