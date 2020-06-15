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Торгпредство России в Китае рассчитывает, что ВЭФ не будет отменен
2020-06-15T07:15
сергей инюшин
восточный экономический форум
дальний восток
арктика
александр козлов
владивосток
экономика
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сергей инюшин, восточный экономический форум, дальний восток, арктика, александр козлов, владивосток, экономика

Торгпредство России в Китае рассчитывает, что ВЭФ не будет отменен

07:15 15.06.2020
9
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБаннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Баннер с информацией о проведении Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Торговое представительно России в Китае рассчитывает, что Восточный экономический форум во Владивостоке состоится, планирует принять в нем участие, заявил журналистам торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.
"Мы ждем ВЭФ-2020, планируем принять в нем участие, в случае если форум состоится. Торгпредство видит заметный интерес к этому формату у китайской стороны. Полагаю, что с осени восстановится привычная нам деловая активность и международное взаимодействие. Предполагаем, что и ВЭФ в этом году все-таки состоится и не будет отменен", - сказал Инюшин.
ВЭФ-2020 планируется на 2–5 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
В середине мая глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью РИА Новости заявил, что говорить об отмене Восточного экономического форума из-за эпидемии коронавируса еще рано.
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Сергей ИнюшинВосточный экономический форумДальний ВостокАрктикаАлександр КозловВладивостокЭкономика
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