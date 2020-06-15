Торгпредство России в Китае рассчитывает, что ВЭФ не будет отменен

"Мы ждем ВЭФ-2020, планируем принять в нем участие, в случае если форум состоится. Торгпредство видит заметный интерес к этому формату у китайской стороны. Полагаю, что с осени восстановится привычная нам деловая активность и международное взаимодействие. Предполагаем, что и ВЭФ в этом году все-таки состоится и не будет отменен", - сказал Инюшин.