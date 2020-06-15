Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Качество поставленной в Россию из Качество поставленной в Россию из Китая медицинской продукции для борьбы с эпидемией COVID-19 обеспечивалось на должном уровне благодаря тому, что партнером была китайская государственная компания, заявил журналистам торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин

В марте при содействии торгпредства Россия в Китае в кратчайшие сроки были заключены контракты на поставку средств индивидуальной защиты между китайской госкомпанией Sinopharm и российским импортером. Для обеспечения выполнения договоренностей в офисе Sinopharm был фактически развернут кризисный штаб, в котором почти что круглосуточно работали сотрудники торгпредства разных уровней, в ручном режиме контролировали исполнение договоренностей.

"Для компании Sinopharm это был первый подобный опыт столь крупных поставок. Со стороны РФ был также определен партнер, с которым сотрудничала китайская компания. Что касается качества ввозимых из Китая в РФ средств защиты, то стоит отметить, что работа с крупной государственной компанией КНР позволила обеспечить его необходимый уровень", - рассказал Инюшин.

Торгпред подчеркнул, что при проработке контрактов уделялось максимум внимания тому, что именно собирались ввезти из КНР в РФ.

"Например, какие именно бахилы – высокие, низкие, какие именно маски и защитные костюмы. Все эти моменты скрупулезно прорабатывались",- отметил Инюшин.

Россия за все время эпидемии поставила из Китая более 204 миллионов средств индивидуальной защиты, том числе 196 миллионов защитных масок, защитные респираторы, защитные костюмы, различные защитные перчатки, бахилы, защитные очки, медицинские защитные халаты. Вывоз этой продукции был осуществлен 42 грузовыми авиарейсами и тремя железнодорожными составами. В общей сложности с китайской компанией Sinopharm, которая была определена в качестве партнера на межправительственном уровне, было заключено 11 контрактов.