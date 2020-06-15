Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Россия поставила из Китая крупную партию оборудования для производства масок, рассказал журналистам торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин.
"Завершилась поставка из Китая в РФ крупной партии оборудования полного цикла для производства масок. Отмечу, что производство полного цикла включает в себя и производство материала для масок, и резинок, и проволоки. Также необходим специальный аппарат, чтобы соединить все составные части вместе, аппарат для стерилизации уже готовой маски и, наконец, аппарат для упаковки изделия", - рассказал Инюшин.
Он добавил, что в общей сложности из Китая в Россию было поставлено около 60 тонн этого оборудования полного цикла. Вывоз осуществлялся при помощи самолета АН-124 ("Руслан").
Участниками контракта стали государственные предприятия со стороны РФ и КНР. Производство будет находиться на территории центральной России.
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