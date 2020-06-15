Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок

"Завершилась поставка из Китая в РФ крупной партии оборудования полного цикла для производства масок. Отмечу, что производство полного цикла включает в себя и производство материала для масок, и резинок, и проволоки. Также необходим специальный аппарат, чтобы соединить все составные части вместе, аппарат для стерилизации уже готовой маски и, наконец, аппарат для упаковки изделия", - рассказал Инюшин.