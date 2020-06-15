В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР

ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Россия за время эпидемии закупила в Китае 204 миллиона средств индивидуальной защиты, чтобы их вывезти понадобилось 42 грузовых авиарейса и три железнодорожных состава, заявил журналистам заместитель торгового представителя России в Китае Вячеслав Сердюков.
"В общей сложности с китайской компанией Sinopharm ("Синофарм"), которая была определена в качестве партнера на межправительственном уровне, было заключено 11 контрактов. За все время было поставлено более 204 миллионов средств индивидуальной защиты, в том числе 196 миллионов защитных масок, защитные респираторы, защитные костюмы, различные защитные перчатки, бахилы, защитные очки, медицинские защитные халаты", - сообщил Сердюков.
По его словам, "вывоз этой продукции был осуществлен 42 грузовыми авиарейсами, в том числе на самолетах АН-124 ("Руслан"), и тремя железнодорожными составами".
"Некоторые регионы РФ, которым мы также оказывали содействие в поставках средств защиты, направляли для вывоза продукции из КНР самолеты, которыми в обычное время перевозят пассажиров", - пояснил он.
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