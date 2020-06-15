В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР

"В общей сложности с китайской компанией Sinopharm ("Синофарм"), которая была определена в качестве партнера на межправительственном уровне, было заключено 11 контрактов. За все время было поставлено более 204 миллионов средств индивидуальной защиты, в том числе 196 миллионов защитных масок, защитные респираторы, защитные костюмы, различные защитные перчатки, бахилы, защитные очки, медицинские защитные халаты", - сообщил Сердюков.