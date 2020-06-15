ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок, центральная северокорейская газета "Нодон синмун" опубликовала в понедельник комментарий, в котором говорится, что "меры возмездия будут доведены до конца".
В 2018 году лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали в Пхеньяне совместное заявление, направленное на прекращении вражды и налаживание сотрудничества. В последнее время отношения Севера и Юга обострились, когда, несмотря на протесты Пхеньяна из Южной Кореи, активисты антисеверокорейских организаций продолжили переброску по воздуху в КНДР на надувных полиэтиленовых баллонах агитационных листовок.
"Если бы южнокорейские власти не хотели, чтобы между Севером и Югом вновь возникали скандалы, они хотя бы должны были принять закон, который бы строго запретил такие спектакли, как распространение листовок против республики", - пишет "Нодон синмун". По словам газеты, за два года после принятия совместного заявления Севера и Юга можно было принять уже "десять-двадцать" таких законов.
"Ни за что не прощать тех, кто безрассудно касается нашего высшего достоинства - непоколебимая воля нашего народа и воинов Народной армии. Южнокорейским властям ни за что не удастся избежать ответственности за оскорбление нашего священного высшего достоинства, развал отношений Севера и Юга, и придется дорого заплатить за это", - пригрозила газета.