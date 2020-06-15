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КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
2020-06-15T07:05
мун чжэ ин
ким чен ын
южная корея
пхеньян
кндр
в мире
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КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок

07:05 15.06.2020
99
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пхеньян. Архивное фото
ТОКИО, 15 июн - РИА Новости. КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок, центральная северокорейская газета "Нодон синмун" опубликовала в понедельник комментарий, в котором говорится, что "меры возмездия будут доведены до конца".
В 2018 году лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали в Пхеньяне совместное заявление, направленное на прекращении вражды и налаживание сотрудничества. В последнее время отношения Севера и Юга обострились, когда, несмотря на протесты Пхеньяна из Южной Кореи, активисты антисеверокорейских организаций продолжили переброску по воздуху в КНДР на надувных полиэтиленовых баллонах агитационных листовок.
"Если бы южнокорейские власти не хотели, чтобы между Севером и Югом вновь возникали скандалы, они хотя бы должны были принять закон, который бы строго запретил такие спектакли, как распространение листовок против республики", - пишет "Нодон синмун". По словам газеты, за два года после принятия совместного заявления Севера и Юга можно было принять уже "десять-двадцать" таких законов.
"Ни за что не прощать тех, кто безрассудно касается нашего высшего достоинства - непоколебимая воля нашего народа и воинов Народной армии. Южнокорейским властям ни за что не удастся избежать ответственности за оскорбление нашего священного высшего достоинства, развал отношений Севера и Юга, и придется дорого заплатить за это", - пригрозила газета.
Военнослужащие КНДР и Южной Кореи на территории пограничного пункта Пханмунджом
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Мун Чжэ ИнКим Чен ЫнЮжная КореяПхеньянКНДРВ мире
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