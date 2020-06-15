КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок

"Если бы южнокорейские власти не хотели, чтобы между Севером и Югом вновь возникали скандалы, они хотя бы должны были принять закон, который бы строго запретил такие спектакли, как распространение листовок против республики", - пишет "Нодон синмун". По словам газеты, за два года после принятия совместного заявления Севера и Юга можно было принять уже "десять-двадцать" таких законов.