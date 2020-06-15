Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова

"Мне его (Ефремова. — Прим. Ред.) не жалко. Он пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", — пояснил он.