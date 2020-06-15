https://ria.ru/20200615/1572924100.html
Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
2020-06-15T06:57
2020-06-15T06:57
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
владимир познер
происшествия
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, владимир познер, происшествия
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Журналист и телеведущий Владимир Познер
в беседе с порталом "Бизнес Online
" прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова
, подчеркнув, что эта история привлекает внимание, поскольку ее действующим является известный человек.
Журналист считает, что такие темы вызывают "дикий" интерес и привлекают гораздо больше зрителей, чем, например, обсуждение экономических вопросов.
"Я не считаю, что дело кто-то специально раскручивает. Это абсолютно нормальная вещь, то же самое было бы в любой стране", — заявил Познер.
Телеведущий отметил, что ему жалко погибшего в аварии Сергея Захарова
и его семью.
"Мне его (Ефремова. — Прим. Ред.) не жалко. Он пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", — пояснил он.
Познер надеется, что артист получит такое же наказание, что и совершенно неизвестный человек за это же преступление.
ДТП с участием Ефремова
В прошлый понедельник Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.