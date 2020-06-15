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Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
2020-06-15T06:57
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
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михаил ефремов
владимир познер
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Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова

06:57 15.06.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с порталом "Бизнес Online" прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подчеркнув, что эта история привлекает внимание, поскольку ее действующим является известный человек.
Журналист считает, что такие темы вызывают "дикий" интерес и привлекают гораздо больше зрителей, чем, например, обсуждение экономических вопросов.

"Я не считаю, что дело кто-то специально раскручивает. Это абсолютно нормальная вещь, то же самое было бы в любой стране", — заявил Познер.

Телеведущий отметил, что ему жалко погибшего в аварии Сергея Захарова и его семью.

"Мне его (Ефремова. — Прим. Ред.) не жалко. Он пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека", — пояснил он.

Познер надеется, что артист получит такое же наказание, что и совершенно неизвестный человек за это же преступление.
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В прошлый понедельник Ефремов на джипе выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовВладимир ПознерПроисшествия
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