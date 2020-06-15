Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"

"Баланс спроса и предложения ещё не достигнут, ещё по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантинов, конечно, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным", - сказал Дюков в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Он напомнил, что сокращение инвестпрограммы компании в 2020 году составит порядка 20%. При этом "Газпром нефть" продолжает реализацию всех крупных проектов. "С другой стороны, мы не отказываемся от тех стратегических ставок, которые были сделаны в своё время в компании", - отметил Дюков.