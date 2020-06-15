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https://ria.ru/20200615/1572924074.html
Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
2020-06-15T06:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
александр дюков
опек
газпром нефть
саудовская аравия
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Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"

06:52 15.06.2020
88
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлександр Дюков
Александр Дюков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Баланс спроса и предложения на рынке нефти ещё не достигнут, продление сделки ОПЕК+ на месяц является логичным, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Баланс спроса и предложения ещё не достигнут, ещё по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантинов, конечно, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным", - сказал Дюков в интервью телеканалу "Россия 24".

Он напомнил, что сокращение инвестпрограммы компании в 2020 году составит порядка 20%. При этом "Газпром нефть" продолжает реализацию всех крупных проектов. "С другой стороны, мы не отказываемся от тех стратегических ставок, которые были сделаны в своё время в компании", - отметил Дюков.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, 6 июня соглашение было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии – показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
Комплекс подготовки и транспортировки газа
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьАлександр ДюковОПЕКГазпром нефтьСаудовская АравияЭкономика
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