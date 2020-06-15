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Ракетный катер ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море
2020-06-15T06:49
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японское море, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф, безопасность

Ракетный катер ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море

06:49 15.06.2020
62
© РИА Новости / Николай ПротопоповАртустановка АК-176М
Артустановка АК-176М
© РИА Новости / Николай Протопопов
Артустановка АК-176М. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Ракетный катер "Р-20" Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море провел артиллерийские стрельбы, сообщила пресс-служба ТОФ.
"В полигоне боевой подготовки катер совершенствовал организацию ведения морского боя с надводным кораблем условного противника в условиях противодействия его авиации. В ходе учения по организации противовоздушной обороны для поражения имитированной воздушной цели "Р-20" применил 76-миллиметровую артустановку АК-176", - говорится в сообщении.
Позднее для обезвреживания морской плавающей мины в "районе интенсивного судоходства" экипаж катера задействовал скорострельные артиллерийские установки АК-630М.
Военные также отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели учения по РХБ защите, борьбе за живучесть корабля и плаванию в условиях ограниченной видимости.
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