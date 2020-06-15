Ракетный катер ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Японском море

"В полигоне боевой подготовки катер совершенствовал организацию ведения морского боя с надводным кораблем условного противника в условиях противодействия его авиации. В ходе учения по организации противовоздушной обороны для поражения имитированной воздушной цели "Р-20" применил 76-миллиметровую артустановку АК-176", - говорится в сообщении.