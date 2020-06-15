В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Власти Хасанского района Приморья в понедельник продлили ограничение на въезд в муниципалитет до 22 июня, сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации района Ольга Куличенко.
"Сегодня на заседании оперативного штаба района было принято решение о продлении режима поста полиции на 42-м километре автодороги Раздольное-Хасан. Это вынужденная мера, она продиктована заботой о здоровье и благополучии жителей района и направлена на выполнение постановления губернатора", - сказала собеседница агенства.
Хасанский район является одним из самых популярных мест летнего отдыха для жителей Приморья и других регионов Дальнего Востока. Въезд сюда был ограничен с середины мая. В районе села Кравцовка установлен пост полиции, где проводится проверка транспорта. Проехать могут местные жители, граждане, следующие по работе, в больницу, также может проезжать грузовой транспорт.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений. В понедельник власти продлили до 30 июня режим повышенной готовности. В крае зафиксировано 2977 случаев коронавируса, вылечились 1720 приморцев, умерли 26.
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