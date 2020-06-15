В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район

"Сегодня на заседании оперативного штаба района было принято решение о продлении режима поста полиции на 42-м километре автодороги Раздольное-Хасан. Это вынужденная мера, она продиктована заботой о здоровье и благополучии жителей района и направлена на выполнение постановления губернатора", - сказала собеседница агенства.