На Украину вернутся канадские военные инструкторы

Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе разработанной в Канаде UNIFIER на Яворивском полигоне во Львовской области. Архивное фото

Канадские инструкторы обучают украинских военнослужащих по программе разработанной в Канаде UNIFIER на Яворивском полигоне во Львовской области

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Канадские военные инструкторы вернутся на Канадские военные инструкторы вернутся на Украину , где возобновят обучение солдат, передает CBC со ссылкой на заявление минобороны.

В 2015 году Канада впервые направила на Украину около 200 военнослужащих для обучения местных военных. В апреле 2020 года эта миссия и ряд других были приостановлены из-за распространения коронавируса и вводившихся ограничений.

Канал CBC отмечает, что на Украине, несмотря на вспышку заболевания, остались около 60 канадских военных.

"В результате пересмотра ситуации, в том числе анализа мер по охране здоровья и рисков, связанных с COVID-19, было принято решение отправить еще 90 человек из числа служащих ВС", — цитирует канал текст электронного письма представителя ВС Канады Леи Кэмпбелл.

Военные прибудут на место в июне и должны будут пройти 14-дневный карантин.

"По завершении периода изоляции они будут готовы продолжить свою миссию по оказанию содействия силам безопасности Украины", — говорится в заявлении.

Также Кэмпбелл указала, что около 50 канадских военных пока остаются в Канаде, но смогут принять участие в тренировочной миссии на Украине, "когда позволят обстоятельства".