https://ria.ru/20200615/1572923527.html
На Украину вернутся канадские военные инструкторы
2020-06-15T05:43
2020-06-15T06:53
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великобритания, канада, сша, украина, в мире
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Канадские военные инструкторы вернутся на Украину
, где возобновят обучение солдат, передает CBC
со ссылкой на заявление минобороны.
В 2015 году Канада
впервые направила на Украину около 200 военнослужащих для обучения местных военных. В апреле 2020 года эта миссия и ряд других были приостановлены из-за распространения коронавируса и вводившихся ограничений.
Канал CBC отмечает, что на Украине, несмотря на вспышку заболевания, остались около 60 канадских военных.
"В результате пересмотра ситуации, в том числе анализа мер по охране здоровья и рисков, связанных с COVID-19, было принято решение отправить еще 90 человек из числа служащих ВС", — цитирует канал текст электронного письма представителя ВС Канады Леи Кэмпбелл.
Военные прибудут на место в июне и должны будут пройти 14-дневный карантин.
"По завершении периода изоляции они будут готовы продолжить свою миссию по оказанию содействия силам безопасности Украины", — говорится в заявлении.
Также Кэмпбелл указала, что около 50 канадских военных пока остаются в Канаде, но смогут принять участие в тренировочной миссии на Украине, "когда позволят обстоятельства".
В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США
, Канада и Великобритания
.