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На Камчатке продолжают поиски моряков, пропавших после крушения катера
2020-06-15T05:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На Камчатке продолжают поиски моряков, пропавших после крушения катера

05:39 15.06.2020
252
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Павел Львов
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн - РИА Новости. Четырёх моряков с катера, перевернувшегося в Авачинской бухте на Камчатке, ищут с помощью поисково-спасательного судна и беспилотника, сообщает краевой главк МЧС.
Катер "Тихий" перевернулся в Авачинской бухте в ночь на воскресенье, пропали четыре члена экипажа. К их поискам приступили спасатели. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Проверку также проводит Камчатская транспортная прокуратура.
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Отмечается, что в понедельник в район поисков на поисково-спасательном катере "Асакадзе" отправились спасатели и полицейские.
"На катере спасатели планируют обследовать акваторию и прибрежную территорию Авачинской бухты. Кроме того, поиск будет вестись и с воздуха — для этого задействуют беспилотный летательный аппарат. Всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на осуществление попутного поиска", - говорится в сообщении.
В главке МЧС добавили, что в воскресенье район крушения катера обследовали водолазы, однако поиски результатов не дали.
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В СК назвали вероятные причины крушения катера на Камчатке
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
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