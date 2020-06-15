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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Эксперт спрогнозировал стоимость нефти Urals
2020-06-15T05:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
эксперт ра
urals
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экономика
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цены на нефть, эксперт ра, urals, сша, экономика

Эксперт спрогнозировал стоимость нефти Urals

05:34 15.06.2020
793
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стоимость нефти марки Urals будет колебаться между 35 и 50 долларами за баррель, в среднем за год она будет на уровне 50–55 долларов за баррель - такой уровень цен позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США, рассказал РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
"При рынках, залитых деньгами от (президента США Дональда – ред.) Трампа, ЕЦБ и (премьера Японии Синдзо – ред.) Абэ, полагаю, что она будет колебаться от 35 до 50 долларов за баррель, в среднем за год будет на уровне 50–55 долларов за баррель, что комфортно для рубля, а также позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США", - считает он.
Тищенко отметил, что сейчас происходит стремительное восстановление на европейских и американских биржах, что является индикатором преодоления кризиса мировых экономик.
"Падение, которое мы видели несколько месяцев назад, практически отыграно", - указывает эксперт.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьЭксперт РАUralsСШАЭкономика
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