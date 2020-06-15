Эксперт спрогнозировал стоимость нефти Urals

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стоимость нефти марки Urals будет колебаться между 35 и 50 долларами за баррель, в среднем за год она будет на уровне 50–55 долларов за баррель - такой уровень цен позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США, рассказал РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
"При рынках, залитых деньгами от (президента США Дональда – ред.) Трампа, ЕЦБ и (премьера Японии Синдзо – ред.) Абэ, полагаю, что она будет колебаться от 35 до 50 долларов за баррель, в среднем за год будет на уровне 50–55 долларов за баррель, что комфортно для рубля, а также позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США", - считает он.
Тищенко отметил, что сейчас происходит стремительное восстановление на европейских и американских биржах, что является индикатором преодоления кризиса мировых экономик.
"Падение, которое мы видели несколько месяцев назад, практически отыграно", - указывает эксперт.