Эксперт спрогнозировал стоимость нефти Urals

"При рынках, залитых деньгами от (президента США Дональда – ред.) Трампа, ЕЦБ и (премьера Японии Синдзо – ред.) Абэ, полагаю, что она будет колебаться от 35 до 50 долларов за баррель, в среднем за год будет на уровне 50–55 долларов за баррель, что комфортно для рубля, а также позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США", - считает он.