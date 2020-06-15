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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили 67 случаев COVID-19
2020-06-15T05:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шэньси
сычуань
китай
ухань
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коронавирус covid-19, шэньси, сычуань, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили 67 случаев COVID-19

05:27 15.06.2020
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© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
ПЕКИН, 15 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 49 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы 18 бессимптомных носителей, выздоровел один пациент, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 49 новых случаев 39 локальные (36 - в Пекине, три - в провинции Хэбэй), 10 - ввозные (четыре - в провинции Сычуань, один - в Шанхае, два - в Чунцине, один – в провинции Фуцзянь, один - в провинции Шэньси).
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Накануне в Китае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом и девять бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком. В субботу крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. В субботу власти сообщали, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, в районе Фэнтай был введен режим военного времени.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлен 83 181 случай коронавирусной инфекции, 78 370 человек выздоровели, 177 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1837, выздоровели 1745 человек.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 18 таких случаев, из карантина выпустили девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 112 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1109 случаев заражения (четыре человека скончались, 1067 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШэньсиСычуаньКитайУханьВ мире
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