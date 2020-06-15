В Мексике за сутки умерли 693 больных COVID-19

"Дневной прирост случаев COVID-19 составил 4183, это 2,9% от общего числа, накануне было 2,5%", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

В пятницу минздрав представил обновленную карту эпидемиологической угрозы в стране, на которой для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части степень опасности снизили на неделю с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).