В Мексике за сутки умерли 693 больных COVID-19

МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 146 тысяч, среди них 17 141 летальный, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.
"Дневной прирост случаев COVID-19 составил 4183, это 2,9% от общего числа, накануне было 2,5%", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 146 873, оно включает 17 141 случай смерти, за минувшие сутки скончались 693 человека. Болеют в настоящий момент 22 398 человека, наибольшее число - 4566 - в городе Мехико и штате Мехико - 2703. Власти изучают 52 636 подозрительных случаев заболеваний и 1531 летальный.
В пятницу минздрав представил обновленную карту эпидемиологической угрозы в стране, на которой для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части степень опасности снизили на неделю с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).
Оранжевый сигнал угрозы позволит штатам с понедельника снять ряд ограничений на работу транспорта и некоторых видов производства и торговли с учетом ограничений минздрава для тех, кто взаимодействует с людьми.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,6 миллиона случаев заражения, свыше 427 тысяч человек скончались.
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