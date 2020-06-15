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Новое оружие России
https://ria.ru/20200615/1572923259.html
В России разрабатывают мишень "Адъютант" с шестью целями в небе
2020-06-15T05:21
новое оружие россии
универсальный мишенно-тренировочный комплекс (умтк) "адъютант"
александр леонов
вооруженные силы рф
безопасность
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универсальный мишенно-тренировочный комплекс (умтк) "адъютант", александр леонов, вооруженные силы рф, безопасность

В России разрабатывают мишень "Адъютант" с шестью целями в небе

05:21 15.06.2020
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© Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"Стартовая позиция мишеней высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант"
Стартовая позиция мишеней высокомобильного мишенного комплекса Адъютант
© Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"
Стартовая позиция мишеней высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В России разрабатывается новый мишенный комплекс "Адъютант", способный выпустить в небо шесть целей одновременно, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
"[Завод] "Купол" разработал, и в настоящее время проходит государственные испытания универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант", позволяющий воспроизводить действия воздушного противника, обучать и оценивать специалистов ПВО тактического и оперативного уровней", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, в состав комплекса входит пять типов мишеней, имитирующих тактическую авиацию, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и вертолеты огневой поддержки.
"Комплекс позволяет создавать сложную воздушную обстановку с одновременным нахождением в воздухе до шести воздушных целей с разных направлений и высот", - сказал генерал.
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Новое оружие РоссииУниверсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) "Адъютант"Александр ЛеоновВооруженные силы РФБезопасность
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