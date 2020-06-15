В России разрабатывают мишень "Адъютант" с шестью целями в небе

По его словам, в состав комплекса входит пять типов мишеней, имитирующих тактическую авиацию, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и вертолеты огневой поддержки.

"Комплекс позволяет создавать сложную воздушную обстановку с одновременным нахождением в воздухе до шести воздушных целей с разных направлений и высот", - сказал генерал.