В России разрабатывают мишень "Адъютант" с шестью целями в небе

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В России разрабатывается новый мишенный комплекс "Адъютант", способный выпустить в небо шесть целей одновременно, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
"[Завод] "Купол" разработал, и в настоящее время проходит государственные испытания универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант", позволяющий воспроизводить действия воздушного противника, обучать и оценивать специалистов ПВО тактического и оперативного уровней", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, в состав комплекса входит пять типов мишеней, имитирующих тактическую авиацию, крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и вертолеты огневой поддержки.
"Комплекс позволяет создавать сложную воздушную обстановку с одновременным нахождением в воздухе до шести воздушных целей с разных направлений и высот", - сказал генерал.