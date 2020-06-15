Военные медики ВВО обменялись с врачами из Москвы опытом лечения COVID-19

"…Мы сегодня приехали познакомиться с коллегами из военного полевого госпиталя, которые в достаточно большом объеме взяли на себя медицинскую помощь населению края… У нас сложилось очень приятное впечатление от общения с коллегами, они абсолютно понимают сложившиеся на сегодня подходы и направления к лечебному процессу. Коллеги - высокообразованные специалисты, прекрасно владеющие ситуацией…", - приводятся в сообщении слова Лысенко.