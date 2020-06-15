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Военные медики ВВО обменялись с врачами из Москвы опытом лечения COVID-19
2020-06-15T05:15
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Военные медики ВВО обменялись с врачами из Москвы опытом лечения COVID-19

05:15 15.06.2020
56
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач у окна в госпитале COVID-19
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Военные медики Восточного военного округа в многопрофильном полевом госпитале Читы обменялись опытом по лечению больных коронавирусной инфекцией с медицинской бригадой из Москвы во главе с главным врачом столичной городской клинической больницы №52 Марьяной Лысенко, сообщает Минобороны России.
"…Мы сегодня приехали познакомиться с коллегами из военного полевого госпиталя, которые в достаточно большом объеме взяли на себя медицинскую помощь населению края… У нас сложилось очень приятное впечатление от общения с коллегами, они абсолютно понимают сложившиеся на сегодня подходы и направления к лечебному процессу. Коллеги - высокообразованные специалисты, прекрасно владеющие ситуацией…", - приводятся в сообщении слова Лысенко.
Отмечается, что медицинский персонал госпиталя продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Обмен опытом с московскими медиками поможет военным специалистам найти наиболее рациональные пути борьбы с COVID-19.
"…С момента развертывания госпиталя мы начали оказывать помощь населению Забайкальского края. На сегодняшний день у нас находится 21 пациент, все с легкой степенью коронавирусной инфекции…", - рассказала заместитель начальника госпиталя по медицинской части, подполковник медицинской службы Туяна Самагулова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Восточный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваЗабайкальский крайЧитаОбщество
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