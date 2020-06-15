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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200615/1572923077.html
Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
2020-06-15T05:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
курс рубля
динамика курсов валют
эксперт ра
антон силуанов
опек
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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курс рубля, динамика курсов валют, эксперт ра, антон силуанов, опек, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

05:00 15.06.2020
2893
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Знаки доллара на табло курса валют. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
"При средней цене на нефть по году около 50 долларов за баррель и наших оценках курса в 66 рублей за доллар на конец года дефицит составит около 5% ВВП", - прокомментировал он вопрос о дефиците бюджета страны в текущем году.
Последний раз доллар торговался вокруг отметки в 66 рублей в начале марта текущего года. Однако после распада сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе из-за коронавируса началось крутое пике нефтяных цен. Рубль не выдержал такого давления и начал ослабляться: стоимость доллара во второй половине марта подскакивала выше 80 рублей.
Однако затем американская валюта начала постепенно падать: в начале июня доллар опустилась ниже 70 рублей впервые с 6 марта. Но уже 11 июня на фоне обвала цен на нефть курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вновь превысил отметку в 70 рублей.
По прогнозам ЦБ, дефицит бюджета России на фоне коронавируса при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом в 2020 году составит 5-6% ВВП. Министр финансов РФ Антон Силуанов в мае говорил в интервью газете "Ведомости", что дефицит бюджета России в 2020 году составит около 4% ВВП.
Российские рубли
4 июня, 02:41Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт усомнился в прогнозе курса доллара по 90 рублей
450012
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтькурс рубляДинамика курсов валютЭксперт РААнтон СилуановОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
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