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Роскосмос разработал схему незаметной работы спутника-инспектора
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Роскосмос разработал схему незаметной работы спутника-инспектора

04:53 15.06.2020 (обновлено: 05:05 15.06.2020)
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Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на способ запуска спутника-инспектора, предназначенного для слежки за другими космическими аппаратами, который поможет ему остаться не обнаруженным, соответствующее описание к патенту опубликовано в бюллетене "Роспатента".
"Изобретение относится к области средств наблюдения или слежения за полетом космических аппаратов и может быть использовано для инспекции космического аппарата. Примером таких ситуаций может служить сближение с космическим аппаратом с целью выявления его предназначения, оценки технических характеристик или поиска новых технологических решений", - говорится в описании к патенту.
Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель. В этом случае лучше обеспечивается наведение на наблюдаемый объект при дальнейшем сближении (он более заметен на фоне звездного неба) и уменьшается вероятность обнаружения спутника-инспектора с борта спутника-цели, если тот не оборудован специальными высокочувствительными средствами наблюдения, говорится в описании к патенту.
Минобороны России неоднократно сообщало об испытаниях в космосе своих спутников-инспекторов, а недавно рассказало об испытаниях спутника-защитника, способного охранять от внешнего воздействия защищаемый космический аппарат.
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Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите, проводя с минимально возможного расстояния внешний осмотр, бесконтактную техническую диагностику с других спутников. Среди других функций – получение информации не только со своих, но и с чужих спутников, но официальная информация об этом практически не публикуется.
Ранее сообщалось, что российские средства слежения наблюдают интенсивные перемещения американских военных спутников-инспекторов GSSAP на геостационарной орбите, которые проводят инспекцию других аппаратов.
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