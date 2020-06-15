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Врач назвала частое осложнение у переболевших COVID-19
2020-06-15T04:50
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зухра павлова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Врач назвала частое осложнение у переболевших COVID-19

04:50 15.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала о наличии данных, согласно которым у многих после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 сохраняется озноб вне зависимости от погоды.
По ее словам, нередко пациенты принимают это за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства.

"Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции", — отметила Павлова.

Специалист подчеркивает, что из-за недостатка информации о новом коронавирусе сейчас трудно определить, постоянное ли это нарушение или временное.
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Для избавления от последствий озноба Павлова советует пить теплый чай, в частности, травяной, а также теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной и малиной.

"Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем", — заключила врач.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗухра ПавловаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
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