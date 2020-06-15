https://ria.ru/20200615/1572922960.html
Врач назвала частое осложнение у переболевших COVID-19
2020-06-15T04:50
2020-06-15T04:50
распространение нового коронавируса
зухра павлова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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зухра павлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, мгу имени м. в. ломоносова, общество
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ
, кандидат медицинских наук Зухра Павлова
в беседе с "Комсомольской правдой
" рассказала о наличии данных, согласно которым у многих после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 сохраняется озноб вне зависимости от погоды.
По ее словам, нередко пациенты принимают это за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства.
"Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции", — отметила Павлова.
Специалист подчеркивает, что из-за недостатка информации о новом коронавирусе сейчас трудно определить, постоянное ли это нарушение или временное.
Для избавления от последствий озноба Павлова советует пить теплый чай, в частности, травяной, а также теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной и малиной.
"Ни в коем случае не злоупотребляйте алкоголем", — заключила врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.