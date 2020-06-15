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Проект "Экология" отдаст в резервный фонд около 23 миллиардов рублей
2020-06-15T04:37
коронавирус в россии
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
экономика
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коронавирус в россии, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, экономика

Проект "Экология" отдаст в резервный фонд около 23 миллиардов рублей

04:37 15.06.2020
205
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Национальный проект "Экология" в 2020 году отдаст в резервный фонд РФ около 23 миллиардов рублей в связи с пандемией COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"В 2020 году бюджет национального проекта "Экология" лишится около 23 миллиардов рублей, которые планируется перераспределить в резервный фонд Российской Федерации. Решение по данному вопросу уже принято, подготовлены изменения в паспорта национального проекта "Экология" и входящих в его состав федеральных проектов. Ожидается утверждение данных изменений на заседаниях проектного комитета по национальному проекту "Экология" и президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которые состоятся в ближайшее время", - сказал Кобылкин.
По данным государственных служб, сумма финансирования в 2020 году национального проекта "Экология" должна была составить 528,7 миллиарда рублей. Общий бюджет проекта "Экология" до 2024 года должен составить более 4 триллионов рублей.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
03:43
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Коронавирус в РоссииРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинЭкономика
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