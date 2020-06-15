Проект "Экология" отдаст в резервный фонд около 23 миллиардов рублей

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Национальный проект "Экология" в 2020 году отдаст в резервный фонд РФ около 23 миллиардов рублей в связи с пандемией COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
"В 2020 году бюджет национального проекта "Экология" лишится около 23 миллиардов рублей, которые планируется перераспределить в резервный фонд Российской Федерации. Решение по данному вопросу уже принято, подготовлены изменения в паспорта национального проекта "Экология" и входящих в его состав федеральных проектов. Ожидается утверждение данных изменений на заседаниях проектного комитета по национальному проекту "Экология" и президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которые состоятся в ближайшее время", - сказал Кобылкин.
По данным государственных служб, сумма финансирования в 2020 году национального проекта "Экология" должна была составить 528,7 миллиарда рублей. Общий бюджет проекта "Экология" до 2024 года должен составить более 4 триллионов рублей.