Поисковики предложили использовать генную базу для идентификации останков

Депутат является членом рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в области увековечивания памяти погибших при защите Отечества. "Поисковое движение России" занимается эксгумацией останков солдат, погибших при защите Отечества, их захоронением и поиском родственников погибших для информирования о месте захоронения и передачи вкладыша медальона, наград и личных вещей.

"Актуальность в этом есть и в части работы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. У нас большое количество безымянных солдат, которых мы находим. А если бы была такая общенациональная система, то мы с большой вероятностью могли бы этих безымянный солдат идентифицировать … Мы хотим обратиться к ним (правительству и Курчатовскому институту - ред.), чтобы они в этой новой системе не упустили и этот момент", - сказал Бикбаев. Предложение озвучат правительству и институту на этой неделе.

Депутат отметил, что Путин говорил о создании базы генетической информации в первую очередь для решения медицинских вопросов, а рабочая группа Госдумы предложит рассмотреть эту тему "гораздо шире".

Базу генетической информации предлагают совместить с электронным банком документов периода Великой Отечественной войны "Память народа", составленным по материалам Центрального архива Минобороны России.

"Любой желающий мог бы сдать тест через эту общую систему, все данные попадали бы в базу, и потом шло автоматическое сопоставление. И можно было бы определить родственников тех безымянных солдат, ДНК которых также можно было бы включать в эту базу. И их родственникам сказать не то, что они пропали без вести, а где они увековечены", - подчеркнул Бикбаев.

Он отметил, что база генетической информации должна быть доступна ограниченному кругу лиц для защиты содержащихся в ней персональных данных, в том числе специалистам по сравнению и идентификации пропавших без вести.

Идея создания базы генетической информации для идентификации останков погибших солдат появилась у поисковиков около 10 лет назад, проект был представлен на международной выставке "Мемориал 2011", посвященной выполнению межправительственных соглашений о воинских захоронениях и приуроченной ко Дню памяти и скорби - 70-летию начала Великой Отечественной войны, рассказал Бикбаев.