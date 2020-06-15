Поисковики предложили использовать генную базу для идентификации останков

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительству и Курчатовскому институту, которые должны обеспечить создание национальной базы генетической информации по поручению президента РФ Владимира Путина, предлагают учесть при разработке базы возможность использовать ее для идентификации солдат, погибших при защите Отечества, сообщил РИА Новости депутат Госдумы ("Единая Россия"), представитель "Поискового движения России" Ильдар Бикбаев.
Депутат является членом рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в области увековечивания памяти погибших при защите Отечества. "Поисковое движение России" занимается эксгумацией останков солдат, погибших при защите Отечества, их захоронением и поиском родственников погибших для информирования о месте захоронения и передачи вкладыша медальона, наград и личных вещей.
"Актуальность в этом есть и в части работы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. У нас большое количество безымянных солдат, которых мы находим. А если бы была такая общенациональная система, то мы с большой вероятностью могли бы этих безымянный солдат идентифицировать … Мы хотим обратиться к ним (правительству и Курчатовскому институту - ред.), чтобы они в этой новой системе не упустили и этот момент", - сказал Бикбаев. Предложение озвучат правительству и институту на этой неделе.
Депутат отметил, что Путин говорил о создании базы генетической информации в первую очередь для решения медицинских вопросов, а рабочая группа Госдумы предложит рассмотреть эту тему "гораздо шире".
Базу генетической информации предлагают совместить с электронным банком документов периода Великой Отечественной войны "Память народа", составленным по материалам Центрального архива Минобороны России.
"Любой желающий мог бы сдать тест через эту общую систему, все данные попадали бы в базу, и потом шло автоматическое сопоставление. И можно было бы определить родственников тех безымянных солдат, ДНК которых также можно было бы включать в эту базу. И их родственникам сказать не то, что они пропали без вести, а где они увековечены", - подчеркнул Бикбаев.
Он отметил, что база генетической информации должна быть доступна ограниченному кругу лиц для защиты содержащихся в ней персональных данных, в том числе специалистам по сравнению и идентификации пропавших без вести.
Идея создания базы генетической информации для идентификации останков погибших солдат появилась у поисковиков около 10 лет назад, проект был представлен на международной выставке "Мемориал 2011", посвященной выполнению межправительственных соглашений о воинских захоронениях и приуроченной ко Дню памяти и скорби - 70-летию начала Великой Отечественной войны, рассказал Бикбаев.
Ранее Путин поручил создать национальную базу генетической информации, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Как следует из поручения, правительство и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.