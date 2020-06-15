https://ria.ru/20200615/1572922706.html
Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года
2020-06-15T04:06
2020-06-15T04:06
новое оружие россии
тор-м2
александр леонов
вооруженные силы рф
тор (зенитный ракетный комплекс)
безопасность
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тор-м2, александр леонов, вооруженные силы рф, тор (зенитный ракетный комплекс), безопасность
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в российские войска до 2027 года, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов
.
В частности, Минобороны и завод "Купол" подписали в прошлом году контракт на 100 миллиардов рублей на поставку "Тор-М2" в войска.
"Подписанные контракты на долгосрочную перспективу позволят осуществлять плановую поставку современного ЗРК "Тор-М2" в войска до 2027 года", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
За счет этого вырастет доля современного вооружения малой дальности Для предприятий же это экономическая устойчивость, стабильная работа десятков смежных предприятий ОПК, развитие научного потенциала, в том числе, при создании перспективных образцов вооружения, отметил генерал.
"Тор-М2" – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны на уровне дивизионного звена во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи, командных пунктов и других объектов.
Может сбивать самолеты, вертолеты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и других элементов современного высокоточного оружия.