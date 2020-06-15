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Новое оружие России
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Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года
2020-06-15T04:06
новое оружие россии
тор-м2
александр леонов
вооруженные силы рф
тор (зенитный ракетный комплекс)
безопасность
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тор-м2, александр леонов, вооруженные силы рф, тор (зенитный ракетный комплекс), безопасность

Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года

04:06 15.06.2020
171
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАрктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске
Арктические комплексы ПВО Тор-М2ДТ на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в российские войска до 2027 года, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
В частности, Минобороны и завод "Купол" подписали в прошлом году контракт на 100 миллиардов рублей на поставку "Тор-М2" в войска.

"Подписанные контракты на долгосрочную перспективу позволят осуществлять плановую поставку современного ЗРК "Тор-М2" в войска до 2027 года", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".

За счет этого вырастет доля современного вооружения малой дальности Для предприятий же это экономическая устойчивость, стабильная работа десятков смежных предприятий ОПК, развитие научного потенциала, в том числе, при создании перспективных образцов вооружения, отметил генерал.
"Тор-М2" – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны на уровне дивизионного звена во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи, командных пунктов и других объектов.
Может сбивать самолеты, вертолеты, радиоуправляемые ракеты, корректируемые и планирующие авиабомбы, беспилотники и других элементов современного высокоточного оружия.
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс ТОР-М2 на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс Чистое небо
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Новое оружие РоссииТор-М2Александр ЛеоновВооруженные силы РФТор (зенитный ракетный комплекс)Безопасность
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Комплексы ПВО "Тор" за время войны в Сирии сбили более 45 беспилотников
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