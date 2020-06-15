Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года

Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске. Архивное фото

Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в российские войска до 2027 года, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в российские войска до 2027 года, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов

В частности, Минобороны и завод "Купол" подписали в прошлом году контракт на 100 миллиардов рублей на поставку "Тор-М2" в войска.

"Подписанные контракты на долгосрочную перспективу позволят осуществлять плановую поставку современного ЗРК "Тор-М2" в войска до 2027 года", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".

За счет этого вырастет доля современного вооружения малой дальности Для предприятий же это экономическая устойчивость, стабильная работа десятков смежных предприятий ОПК, развитие научного потенциала, в том числе, при создании перспективных образцов вооружения, отметил генерал.

"Тор-М2" – всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для противовоздушной обороны на уровне дивизионного звена во время ведения боевых действий и на марше, защиты узлов связи, командных пунктов и других объектов.