https://ria.ru/20200615/1572922645.html
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
2020-06-15T04:02
2020-06-15T04:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
приморский край
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости.
Режим повышенной готовности в Приморье
продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
Такое решение, как сообщает правительство региона, принято на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник.
Власти отметили, что эпидемиологическая обстановка в Приморье не позволяет снять ограничения.
Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская пояснила, что до конца месяца сохраняется режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, также необходимо сохранить режим удаленной работы.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля — масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
За минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона. Общее число заболевших с начала эпидемии — 2 977, темп прироста составил 3,2. Выздоровели за сутки 36 человек, всего успешно прошли лечение 1 720 приморцев. Умерли 26 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.