В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Режим повышенной готовности в Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.

Такое решение, как сообщает правительство региона, принято на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Олега Кожемяко в понедельник.

Власти отметили, что эпидемиологическая обстановка в Приморье не позволяет снять ограничения.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская пояснила, что до конца месяца сохраняется режим самоизоляции для пожилых и людей с высоким риском заболеваний, также необходимо сохранить режим удаленной работы.

Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля — масочный режим. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.

За минувшие сутки коронавирус диагностирован еще у 91 жителя региона. Общее число заболевших с начала эпидемии — 2 977, темп прироста составил 3,2. Выздоровели за сутки 36 человек, всего успешно прошли лечение 1 720 приморцев. Умерли 26 человек.