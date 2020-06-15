Пять кандидатов на пост главы Камчатки подали документы в избирком

"Четырнадцатого июня пакет документов в избирательную комиссию подал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Еще четыре человека выдвинули свои кандидатуры на должность губернатора Камчатского края и подали пакеты документов в краевую избирательную комиссию в пятницу", - говорится в сообщении.