В ЕАО начали снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

ХАБАРОВСК, 15 июн — РИА Новости. Еврейская автономная область с понедельника приступила к снятию ограничений, введенных в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией, однако массовые мероприятия остаются под запретом, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"По рекомендациям территориального управления Роспотребнадзора в области приступили к снятию ограничений. Так, с понедельника открываются небольшие магазины промышленных товаров, имеющие отдельный вход, разрешены прогулки по два человека и занятия спортом на улицах. Однако режим самоизоляции сохраняется для людей из группы риска", — сообщили в пресс-службе.
В области до особого распоряжения также сохраняется сменный режим работы в доме ребёнка, противотуберкулёзном диспансере и психиатрической больнице. Кроме того, под запретом остаются все массовые мероприятия.
По официальным данным сайта Стопкоронавирус, с начала пандемии в ЕАО заболели 374 человека, из них четверо скончались, выздоровели 278.
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