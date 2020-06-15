Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572922440.html
В ЕАО начали снимать ограничения, введенные из-за COVID-19
2020-06-15T04:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
еврейская автономная область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/22529/14/225291436_0:219:2778:1782_1200x0_80_0_0_38f783ec829a1ef45fa344bab422b297.jpg
https://ria.ru/20200615/1572921332.html
еврейская автономная область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200615/1572922440.html?chat_room_id=1572922440
Новости
ru-RU
194
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/22529/14/225291436_0:219:2778:1782_1200x0_80_0_0_38f783ec829a1ef45fa344bab422b297.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/22529/14/225291436_56:0:2723:2000_1200x0_80_0_0_10bf4d2c59adb72788140f45ddc85130.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/22529/14/225291436_390:0:2390:2000_1200x0_80_0_0_1f81500196e58b31cdeadae7fd311b48.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейская автономная область, общество

В ЕАО начали снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

03:39 15.06.2020 (обновлено: 04:40 15.06.2020)
194
© РИА Новости / И. Пушков / Перейти в фотобанкГород Биробиджан. Архив
Город Биробиджан. Архив
© РИА Новости / И. Пушков
Перейти в фотобанк
Город Биробиджан. Архив
ХАБАРОВСК, 15 июн — РИА Новости. Еврейская автономная область с понедельника приступила к снятию ограничений, введенных в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией, однако массовые мероприятия остаются под запретом, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"По рекомендациям территориального управления Роспотребнадзора в области приступили к снятию ограничений. Так, с понедельника открываются небольшие магазины промышленных товаров, имеющие отдельный вход, разрешены прогулки по два человека и занятия спортом на улицах. Однако режим самоизоляции сохраняется для людей из группы риска", — сообщили в пресс-службе.

В области до особого распоряжения также сохраняется сменный режим работы в доме ребёнка, противотуберкулёзном диспансере и психиатрической больнице. Кроме того, под запретом остаются все массовые мероприятия.
По официальным данным сайта Стопкоронавирус, с начала пандемии в ЕАО заболели 374 человека, из них четверо скончались, выздоровели 278.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Невский проспект в Санкт-Петербурге
01:16Распространение нового коронавируса
В Петербурге заработают парикмахерские, библиотеки и бани
100110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Еврейская автономная областьОбщество
Рекомендуем
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин
Законопроект по шельфу в Арктике нуждается в проработке, заявил Кобылкин
Самка золотого львиного тамарина с двумя детенышами в зоопарке Франции
В Новосибирском зоопарке показали, как едят краснорукие тамарины
Секретарь ЦИКа Майя Гришина
В России завершаются сроки назначения выборов в единый день голосования
Микроскоп
Ученый рассказал, как будут храниться генетические данные россиян
Король Марокко Мухаммед VI
Королю Марокко сделали успешную операцию на сердце
Кремлевская набережная в Москве
В России подведут итоги конкурса президентских грантов
Военнослужащие вооруженных сил РФ и Египта во время российско-египетских учений
Учения ПВО России и Египта пройдут в 2021 году
Wi-fi роутер
Эксперт рассказал, опасно ли подключаться к Wi-Fi в общественных местах
Вид на Сухум
В Абхазии снимают запрет на массовые спортивные и культурные мероприятия
Госсекретарь США Майк Помпео
Главы МИД ЕС обсудят с Помпео Ближний Восток и отношения с Китаем
Посев сои во время весенних полевых работ в Краснодарском крае
Счетная палата проверила исполнение бюджета в АПК и рыболовстве
Российские военные
Поисковики предложили использовать генную базу для идентификации останков
Тренажерный зал
Тренер объяснил, как правильно восстановить физическую форму
Обложка комикса Morrison Hotel
The Doors отметят 50-летие "Morrison Hotel" выпуском комикса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая
07:22Торгпред объяснил, как Россия может использовать особый статус Гонконга
07:20Торгпредство продвигает идею открытия в КНР российской торговой сети
07:17В Ухане предложили открыть павильон российских товаров
07:14Торгпред оценил качество поставленной из КНР в РФ медицинской продукции
07:12Россия поставила из Китая партию оборудования для производства масок
07:10В российском торгпредстве рассказали о поставках средств защиты из КНР
07:05КНДР грозит возмездием Южной Корее за переброску агитационных листовок
07:02В Приамурье СК проверит видео о психологическом насилии над ребенком
06:57Познер опроверг слух о "раскрутке" скандала вокруг Ефремова
06:56В Москве более 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
06:52Продление сделки ОПЕК+ на месяц логично, заявил глава "Газпром нефти"
06:33Эксперт спрогнозировал спад ВВП России в 2020 году на 4,2%
06:33В Южной Корее за сутки зафиксировали 37 случаев COVID-19
06:26В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом
06:24В Бурятии выявили еще 51 случай COVID-19
06:23В Приамурье с 17 июня начнут открывать библиотеки
06:21В Приморье продлили ограничения на въезд в Хасанский район
06:18В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
06:09В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-19
Лента новостейМолния