В ЕАО начали снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

"По рекомендациям территориального управления Роспотребнадзора в области приступили к снятию ограничений. Так, с понедельника открываются небольшие магазины промышленных товаров, имеющие отдельный вход, разрешены прогулки по два человека и занятия спортом на улицах. Однако режим самоизоляции сохраняется для людей из группы риска", — сообщили в пресс-службе.