Главы МИД ЕС обсудят с Помпео Ближний Восток и отношения с Китаем

"Пройдет видеоконференция с участием 27 европейских министров и специального гостя, госсекретаря Помпео… Мы поговорим о Китае, мирном процессе на Ближнем Востоке, последствиях пандемии коронавируса для международных отношений, а также о Восточном партнерстве", - сказал журналистам высокопоставленный представитель ЕС накануне виртуальной встречи. По его словам, также в ходе открытой дискуссии планируется обсудить ситуацию в Ливии, Восточном Средиземноморье, регионе Сахеля.