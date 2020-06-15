Главы МИД ЕС обсудят с Помпео Ближний Восток и отношения с Китаем

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Главы МИД 27 стран Евросоюза проведут в понедельник видеоконференцию с участием госсекретаря США Майка Помпео, в ходе которой обсудят ближневосточное урегулирование, а также отношения с Китаем и ситуацию в Ливии.
"Пройдет видеоконференция с участием 27 европейских министров и специального гостя, госсекретаря Помпео… Мы поговорим о Китае, мирном процессе на Ближнем Востоке, последствиях пандемии коронавируса для международных отношений, а также о Восточном партнерстве", - сказал журналистам высокопоставленный представитель ЕС накануне виртуальной встречи. По его словам, также в ходе открытой дискуссии планируется обсудить ситуацию в Ливии, Восточном Средиземноморье, регионе Сахеля.
Что касается палестино-израильского урегулирования, то европейские министры намерены подтвердить неприемлемость аннексии палестинских территорий, анонсированной израильским правительством. "Аннексия идет вразрез с международным правом и может спровоцировать напряженность в регионе", - сказал европейский представитель. Он сообщил, что госсекретарь США "сконцентрируется именно на Китае".
После видеоконференции с участием Помпео главы МИД ЕС проведут еще одну виртуальную встречу, чтобы обсудить подготовку к конференции по Судану, намеченной на 25 июня.
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В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию его автономии. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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