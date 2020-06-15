Комплексы ПВО "Тор" за время войны в Сирии сбили более 45 беспилотников

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Комплексы ПВО "Тор" сбили в Сирии более 45 беспилотников боевиков кустарного производства, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.
"С начала несения боевого дежурства расчетами боевых машин [комплекса "Тор"] поражено более 45 БПЛА кустарного производства", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, в Сухопутных войсках зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор" различных модификаций является основным средством борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене. Комплекс прикрывает объекты в Сирии во взаимодействии с С-400 и "Панцирь-С".
"Для практической отработки вопросов поражения малоразмерных целей подразделениями ПВО создана точная копия БПЛА кустарного производства, используемая боевиками незаконных вооруженных формирований в Сирии", - отметил генерал.