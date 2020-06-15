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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200615/1572922298.html
Комплексы ПВО "Тор" за время войны в Сирии сбили более 45 беспилотников
2020-06-15T03:18
война в сирии
россия
александр леонов
панцирь-с1
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сирия
безопасность
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Комплексы ПВО "Тор" за время войны в Сирии сбили более 45 беспилотников

03:18 15.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВсепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2" на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс "Чистое небо"
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс ТОР-М2 на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс Чистое небо
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Комплексы ПВО "Тор" сбили в Сирии более 45 беспилотников боевиков кустарного производства, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"С начала несения боевого дежурства расчетами боевых машин [комплекса "Тор"] поражено более 45 БПЛА кустарного производства", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, в Сухопутных войсках зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор" различных модификаций является основным средством борьбы с поражающими элементами высокоточного оружия и боевой авиацией в тактическом звене. Комплекс прикрывает объекты в Сирии во взаимодействии с С-400 и "Панцирь-С".
"Для практической отработки вопросов поражения малоразмерных целей подразделениями ПВО создана точная копия БПЛА кустарного производства, используемая боевиками незаконных вооруженных формирований в Сирии", - отметил генерал.
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Война в СирииРоссияАлександр ЛеоновПанцирь-С1С-400 «Триумф»СирияБезопасностьВ мире
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